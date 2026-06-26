Decretan home office el 30 de junio por partido de México en CDMX; suspenden clases en escuelas públicas y privadas

EL UNIVERSAL

Para el partido de México del martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México contra equipo a definir, el gobierno decretó implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral para las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la capital.

Como las otras veces, el decreto señala que el objetivo es contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público.

También se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal, así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública ubicadas en la Ciudad de México.

¿Para quién no aplica el home office?

No aplica para actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres.

“Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación que garanticen el adecuado desempeño de las funciones sustantivas y administrativas, asegurando en todo momento la continuidad de sus servicios, el cumplimiento de sus atribuciones y la atención a la ciudadanía”, destaca.