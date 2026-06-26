Roban camioneta en pleno centro de La Uno

Solicitan ayuda para localizarla

Abelardo Domínguez

Villa Lázaro Cárdenas- V. Carranza, Pue. –

La delincuencia sigue en la junta auxiliar de La Uno, en este municipio. A través de redes sociales, la usuaria Diana Uvieta Hernández hizo un llamado urgente para que la ayuden a localizar su vehículo, el cual le fue robado en pleno centro de la localidad.

Ocurrió en la zona central de La Uno, donde personas desconocidas se apoderaron de la unidad.

Ante esto, la propietaria recurre a la difusión pública, con la esperanza de recuperar su camioneta.

Características del vehículo:

Marca: Chevrolet- Modelo: 2005

Color: Blanco

Hasta el momento, no se ha informado de acciones concretas de la policía Municipal.