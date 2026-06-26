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Choque entre camión pesado y automóvil dejó un muerto en Tlalancaleca

By Roberto Desachy / 26 junio, 2026

Desde Puebla

Se registró accidente sobre la carretera federal México–Puebla, a la altura del kilómetro 64, en la zona de Palmillas, municipio San Matías Tlalancaleca.

De acuerdo con información preliminar, un Volkswagen Jetta gris presuntamente se impactó de frente contra un camión y provocó un fallecido.

 

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