Choque entre camión pesado y automóvil dejó un muerto en Tlalancaleca

Desde Puebla
Se registró accidente sobre la carretera federal México–Puebla, a la altura del kilómetro 64, en la zona de Palmillas, municipio San Matías Tlalancaleca.
De acuerdo con información preliminar, un Volkswagen Jetta gris presuntamente se impactó de frente contra un camión y provocó un fallecido.
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