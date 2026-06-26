Francia avanza con paso perfecto

Senegal mantiene la esperanza

Ousmane Dembélé brilló con un hat-trick y fue la figura del Grupo I

Leonardo Guzmán Hernández

Francia cerró una impecable fase de grupos al derrotar 4-1 a Noruega y asegurar el liderato del Grupo I con paso perfecto. La gran figura del encuentro fue Ousmane Dembélé, quien firmó un espectacular hat-trick en la primera mitad con anotaciones a los minutos 7, 20 y 32, convirtiéndose en el MVP del partido. Noruega descontó por conducto de Thelo Aasgaard, mientras que Désiré Doué sentenció la goleada en tiempo de compensación para sellar el cuarto tanto francés.

En el otro encuentro del sector, Senegal goleó 5-0 a Irak y conservó la esperanza de avanzar como uno de los mejores terceros del torneo.

Los goles africanos fueron obra de Habib Diarra, Ismaïla Sarr, un doblete de Pape Gueye y Iliman Ndiaye, en un partido que quedó condicionado por la expulsión del iraquí Rebin Sulaka en la primera mitad.

Con la contundente victoria, los Leones de la Teranga mejoraron considerablemente su diferencia de goles y ahora esperan una combinación de resultados para conocer su futuro.

Con estos resultados, Francia terminó como líder del Grupo I con nueve puntos, seguida de Noruega con seis, ambas clasificadas a los dieciseisavos de final.

Senegal finalizó tercera con tres unidades y deberá esperar el desenlace de los demás grupos para saber si avanza como uno de los mejores terceros, mientras que Irak quedó eliminado tras cerrar el torneo sin puntos.

Posiciones finales del Grupo I

1. Francia – 9 pts

2. Noruega – 6 pts

3. Senegal – 3 pts (espera clasificar como mejor tercero)

4. Irak – 0 pts