Bachean junta auxiliar San Cosme Texintla en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*26 de junio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Con el objetivo de reforzar los trabajos de bacheo en San Pedro Cholula, los módulos de maquinaria adquiridos por la administración municipal que encabeza Tonantzin Fernández continúan operando de manera simultánea en distintos puntos del municipio.

Uno de los módulos trabajó en la junta auxiliar de San Cosme Texintla, mientras que los dos restantes, ubicados en la Cabecera Municipal, atendieron diversas vialidades en los barrios de Santiago Mixquitla y San Miguel Tianguisnahuatl, contribuyendo a mejorar las condiciones de las calles y revertir su deterioro.

Al supervisar las acciones del Bachetón 2026, la presidenta municipal destacó que el bacheo es una de las principales demandas de las y los cholultecas, debido a que durante varias administraciones las vialidades no recibieron el mantenimiento necesario.

En ese sentido, aseguró que este programa se mantendrá de manera permanente para atender de forma simultánea distintos puntos del municipio.