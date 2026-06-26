Detienen a presunto ladrón en Amozoc

Desde Puebla

Vecinos unidos lograron detener a presunto ladrón, mientras sus cómplices lograron darse a la fuga en Amozoc.

En la junta auxiliar la Ex Hacienda Concepción Capulac.

El detenido es señalado por algunos vecinos de cometer robos .

Elementos de la policía municipal llegaron, para asegurar al sujeto y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.