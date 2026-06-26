Detienen a presunto ladrón en Amozoc

Desde Puebla
Vecinos unidos lograron detener a presunto ladrón, mientras sus cómplices lograron darse a la fuga en Amozoc.
En la junta auxiliar la Ex Hacienda Concepción Capulac.
El detenido es señalado por algunos vecinos de cometer robos .
Elementos de la policía municipal llegaron, para asegurar al sujeto y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.
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