Otorga IMPI registro al Pato Merlín: su dueña recibe el registro de marca

EL HERALDO DE MÉXICO

La Secretaría de Economía y el IMPI señalaron que las solicitudes fueron presentadas formalmente el 22 de junio, a través del sistema Marcanet, para proteger la denominación “Pato Merlín” y su diseño tridimensional

La Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgaron el registro de la marca “Pato Merlín” y de su diseño tridimensional a Karla Ivette Gómez López, propietaria de la mascota que se volvió viral durante las actividades del Mundial 2026.

En sus redes sociales, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que se le otorgó el registro a Karla Ivette Gómez López.

“El Pato Merlín (como el mago del Rey Arturo) y su familia pasaron por el reconocimiento de marca a la Secretaría de Economía, conforme a las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum”, posteó.

También informó que al cantante Emmanuel se le otorgó el registro de marca al tequila Rey Azul.

“Emmanuel pasó también por el reconocimiento de marca al tequila Rey Azul, ¡¡enhorabuena y éxitos, amigo!!”, publicó.

Fue el 22 de junio que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a la familia de Karla Ivette Gómez López y al pato Merlín a la mañanera.

En un comunicado, la Secretaría de Economía y el IMPI señalaron que las solicitudes fueron presentadas formalmente el 22 de junio, a través del sistema Marcanet, para proteger la denominación “Pato Merlín” y su diseño tridimensional en servicios de educación, formación, entretenimiento y actividades deportivas y culturales, entre otros.

Las solicitudes, identificadas con los folios 3646513 y 3646554, dieron inicio al procedimiento administrativo previsto en la legislación de propiedad industrial y el IMPI entregó a la solicitante la constancia oficial de recepción del trámite.

La Secretaría de Economía indicó que el proceso se realizó por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que todas las solicitudes de registro de marca son sometidas a un análisis técnico y jurídico para garantizar certeza, legalidad y transparencia en la protección de los derechos de propiedad industrial.

Por su parte, el director general del IMPI, Vidal Llerenas, sostuvo que “es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Karla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca”, por lo que destacó la importancia de reconocer y proteger los signos distintivos conforme a derecho.

Economía y el IMPI señalaron que con este procedimiento buscan brindar certeza jurídica a los solicitantes e impulsar la protección de la creatividad y los activos intangibles en el país.