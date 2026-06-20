Holanda aplastó a Suecia y acaricia los dieciseisavos de final

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Países Bajos dio un golpe de autoridad en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al golear 5-1 a Suecia en la segunda jornada del Grupo F.

La Oranje fue ampliamente superior de principio a fin y quedó a un paso de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman encaminó la victoria desde muy temprano gracias a un doblete de Brian Brobbey, quien apareció al minuto 5′ y nuevamente al 17′ para poner contra las cuerdas a los suecos.

Ya en la segunda mitad, Cody Gakpo amplió la ventaja con goles al 47′ y 54′, dejando prácticamente sentenciado el encuentro. Suecia descontó al 59′ por conducto de Anthony Elanga, pero cuando parecía que el marcador no se movería más, Crysencio Summerville apareció al 89′ para sellar la goleada 5-1.

Con este resultado, Países Bajos llegó a cuatro puntos y quedó muy cerca de asegurar su boleto a la siguiente ronda, además de enviar un mensaje al resto de selecciones candidatas al título.

Suecia, que había debutado goleando a Túnez, sufrió un duro revés, aunque mantiene vivas sus aspiraciones de clasificación de cara a la última jornada frente a Japón.