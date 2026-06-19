Alejandro Fernández en La Minerva por el Mundial 2026: fecha y detalles del concierto gratis

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Descubre cuándo será el concierto gratuito de Alejandro Fernández en La Minerva, cómo llegar y qué cambios habrá en la movilidad de Guadalajara.

El Mundial 2026 en México no solo promete emociones dentro de la cancha. Las ciudades sede también preparan actividades culturales y musicales para que aficionados y turistas disfruten de una experiencia completa durante la justa deportiva.

En esta ocasión, los fans de Alejandro Fernández podrán disfrutar de un concierto gratuito de El Potrillo en la Glorieta La Minerva, uno de los sitios más representativos de la capital jalisciense.

La presentación promete convertirse en uno de los espectáculos más concurridos de la ciudad, ya que reunirá a uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana en un escenario icónico para los habitantes de Guadalajara.

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¿Cuándo es el concierto gratis de Alejandro Fernández en La Minerva?

Alejandro Fernández ofrecerá un concierto gratuito el próximo 25 de junio de 2026 en la Glorieta La Minerva, como parte de las actividades organizadas para acompañar el Mundial de Futbol 2026.

El evento forma parte de una agenda cultural impulsada por las autoridades estatales y municipales para mostrar al mundo la riqueza artística y cultural de Jalisco durante uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta.

La presentación se realizará en uno de los puntos más representativos de Guadalajara, donde habitualmente se congregan miles de personas para celebrar triunfos deportivos y acontecimientos de relevancia nacional.

¿Por qué Alejandro Fernández cantará gratis durante el Mundial 2026?

La actuación de Alejandro Fernández forma parte de una estrategia para posicionar a Guadalajara como una de las sedes más atractivas del Mundial, cabe mencionar que El Potrillo ha participado en la celebración de balompié.

El cantante fue el encargado de interpretar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México el pasado 11 de junio, así como también participó en conciertos previos al inicio de la justa deportiva.

Además de los partidos programados en la ciudad, las autoridades prepararon una cartelera de espectáculos gratuitos para que turistas y aficionados disfruten de experiencias culturales complementarias durante su estancia.

Dentro de esta programación, el pasado 17 de junio se llevó a cabo el concierto de Maná y también se anunció la presentación del tenor Plácido Domingo el mismo 25 de junio en la Sala Plácido Domingo de Guadalajara.

Los conciertos programados en Guadalajara representan distintos géneros musicales y buscan proyectar la identidad cultural de Jalisco ante visitantes de todo el mundo.

La participación de Alejandro Fernández tiene un significado especial debido a que es uno de los artistas mexicanos con mayor reconocimiento internacional y uno de los principales embajadores de la música ranchera contemporánea.

¿Cómo llegar a La Minerva y qué recomendaciones seguir para el concierto?

Ante la expectativa de una asistencia masiva, autoridades estatales y municipales preparan un operativo especial de seguridad, movilidad y protección civil para garantizar el desarrollo del evento.

La recomendación principal para los asistentes es utilizar transporte público o servicios de movilidad compartida, ya que podrían registrarse cierres parciales en algunas vialidades cercanas a La Minerva.

La Glorieta La Minerva se encuentra sobre la avenida Ignacio L. Vallarta, en la colonia Vallarta, Guadalajara, Jalisco. Entre las opciones de transporte para llegar al recinto se encuentran las rutas Tur Miramar, 626 y 629.

También se aconseja llegar con anticipación para evitar contratiempos, mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones del personal de seguridad durante el ingreso y la salida del recinto.

Debido a la afluencia de visitantes que registra Guadalajara durante el Mundial, la movilidad en la zona podría verse afectada durante varias horas antes y después del concierto.

¿Habrá modificaciones en la circulación y el transporte público?

La Secretaría de Transporte anunció que los cierres de calles y los desvíos en distintas rutas iniciarán a las 9:00 horas del jueves 25 de junio y permanecerán vigentes hasta que concluya el concierto.

Para reducir las afectaciones, se instalarán paradas provisionales en los recorridos que resulten modificados. Además, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) ampliará su horario de servicio en las líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, las cuales operarán hasta dos horas después de que termine el evento.

Asimismo, las rutas R01 y R03 de Mi Transporte Tren Ligero extenderán sus horarios habituales para facilitar el traslado de regreso de los asistentes.