¿Quién transmite Escocia vs. Marruecos? Horario y canal Fecha 2 del Mundial 2026

MEDIO TIEMPO

La Fecha 2 de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 ya arrancó y nos espera un duelo electrizante en el Grupo C, cuando Escocia choque contra Marruecos en el Estadio de Boston, un duelo por el liderato del grupo.

Tras su regreso triunfal, John McGinni y la Tartan Army tomaron el liderato de Grupo C, pero tendrán que imponerse a unos Leones de Atlas que están a un paso de tomar el liderato; conoce los horarios y canales de transmisión en vivo para no perderte el encuentro.

Escocia y Marruecos chocan por el liderato

El regreso de Escocia a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia se vivió con alegrías, luego de que la escuadra escocesa de Steve Clarke lograra imponerse a Haití por la mínima diferencia, con gol de John McGinn para que Escocia tome el liderato del Grupo C con 3 puntos y 1 gol a favor.

Mientras que los Leones de Atlas de Mohamed Ouahbi tuvieron un debut complicado ante la Verdeamarelha de Ancelotti, pues si bien tomaron la ventaja al minuto 21′ con gol de Ismael Saibari, dejaron escapar el triunfo después de que Vinicius Jr. pusiera el 1-1 en el 32′. Con esta división de puntos, Marruecos y Brasil se estacionan en el 2° y 3° lugar, respectivamente.

¿A qué hora y quién transmite Escocia vs. Marruecos?

El partido de Escocia vs. Marruecos por la Fecha 2 del Mundial 2026 está pactado para este viernes 19 de junio en punto de las 16:00 horas (centro de México), y podrás verlo en vivo a través de los siguientes canales de transmisión.