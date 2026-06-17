Eduardo es un verdadero ángel: Disparó a policías y amagó con asesinar a dos personas en Atlixco

Desde Puebla

La secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco aseguró a un hombre señalado por presuntamente realizar detonaciones y amenazar a dos personas en la colonia Francisco Primo de Verdad.

Los elementos municipales atendieron un reporte ciudadano sobre un masculino armado. Tras una persecución que se extendió hasta la comunidad de Nexatengo, el presunto responsable intentó evadir a la autoridad, impactó una patrulla y realizó disparos contra los oficiales.

Gracias a la pronta intervención policial, el sujeto de nombre Eduardo N., fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por los delitos de tentativa de homicidio, ataques peligrosos y daños en propiedad ajena.