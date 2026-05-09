Con “Buzón Rojo”, Tonantzin Fernández fortalece la prevención en escuelas de San Pedro Cholula

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El Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), implementó el programa “Buzón Rojo” en diversas instituciones educativas del municipio, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y fomentar entornos escolares seguros.

Durante la implementación, la presidenta Tonantzin Fernández destacó la importancia de la participación estudiantil: “Sus reportes son importantes; siéntanse en la libertad de denunciar. Es fundamental apoyarse como comunidad estudiantil para prevenir cualquier tipo de violencia”, enfatizó.

A través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, este programa fue implementado recientemente en la Secundaria 20 de Noviembre y en la Escuela Secundaria Federal Rafael Ramírez Castañeda, como parte de las acciones encaminadas a generar espacios seguros para niñas, niños y adolescentes.

El Buzón Rojo permite que las y los estudiantes realicen denuncias de manera anónima sobre situaciones que vulneren su seguridad o bienestar, como bullying, acoso escolar, consumo de sustancias y otros posibles hechos delictivos.

Cabe destacar que este programa ha beneficiado a más de 3 mil 400 estudiantes en las siguientes instituciones educativas:

• Telesecundaria Alfredo Toxqui Fernández de Lara

• Secundaria Águilas de Anáhuac

• Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano

• Instituto Tecnológico de Cholula (ITECH)

• Telesecundaria Juan Blanca Espinosa

• Escuela Primaria Defensores de Puebla de 1863

• Escuela Secundaria Profesor Moisés Sáenz

• CETIS 67

• Telesecundaria Rafael Sánchez de la Vega

• Escuela Secundaria Federal Rafael Ramírez Castañeda

• Secundaria 20 de Noviembre

Asimismo, a través del Sistema DIF Municipal, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, se acercan a las y los jóvenes cholultecas talleres y programas enfocados en su bienestar integral, fortaleciendo habilidades socioemocionales y promoviendo una cultura de prevención.

El Gobierno de San Pedro Cholula reitera su compromiso de impulsar acciones preventivas en las escuelas del municipio, promoviendo la sana convivencia y la construcción de entornos seguros para todas y todos.