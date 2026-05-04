Vinculan a proceso a “El Jardinero” y se queda en “El Altiplano”

EL HERALDO DE MÉXICO

Un juez federal del penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, emitió la resolución tras dos audiencias que fueron declaradas como privadas.

Una semana después de su captura, Audias “N”, alias “El Jardinero”, uno de los principales operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Fue un juez adscrito a los juzgadores federales del penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, quien emitió la resolución tras dos audiencias que fueron declaradas como privadas. A “El Jardinero” le fue establecido un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que permanecerá en una celda del penal de máxima seguridad.

El pasado 27 de abril, Audias “N” fue detenido en el estado de Nayarit, por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de sus fuerzas especiales.

Permanece desde el jueves en “El Altiplano”

El imputado fue ingresado durante la madrugada del pasado jueves al penal de El Altiplano, luego de haber estado en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en Ciudad de México.

Lo anterior bajo un fuerte operativo de seguridad, vía terrestre, en el que participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), apoyados de efectivos federales.

Enfrenta cargos por violación a la Ley Federal de Armas

El pasado miércoles, el Ministerio Público Federal (MPF) judicializó la indagatoria y puso a “El Jardinero” a disposición de un juez de control, quien le dictó prisión preventiva por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Su captura causó gran revuelo y fue calificada como un duro golpe al CJNG debido a que fue identificado como uno de los posibles sucesores de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tras ser abatido este año.