Día de las Madres eleva hasta 9.4% la demanda logística, IA optimiza desempeño de flotas en última milla

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El crecimiento del e-commerce en LatAm tensiona las entregas en fechas clave. El monitoreo de flotas en tiempo real permite anticipar fallas y completar eficazmente las operaciones.

La demanda de entregas aumenta hasta 9.4% en la semana del Día de las Madres en sectores como retail y consumo masivo.

Con sistemas de IA se logra hasta un 34% de reducción en costos logísticos

Ciudad de México a 04 de mayo de 2026. El comercio electrónico en América Latina ha mantenido un crecimiento exponencial en los últimos años, posicionándose como el de mayor dinamismo a nivel global, con una tasa de expansión 1.5 veces superior al promedio mundial, de acuerdo a un estudio de Endeavor Data Unit, con apoyo de Mercado Libre, redefiniendo con ello las exigencias de la logística urbana.

A medida que la demanda crece, también lo hacen los desafíos operativos en la cadena de suministro y de última milla, especialmente en contextos de congestión logística, como el Día de las Madres.

Durante esta temporada, una de las más relevantes para el comercio en México, la demanda logística se incrementa de forma significativa. De acuerdo con registros de SimpliRoute -la infraestructura de Inteligencia Artificial Nativa (“Deep Tech”) que evoluciona la cadena de suministro global-, en la semana del 10 de mayo se observa un aumento promedio de 8% en entregas, que puede alcanzar hasta 9.4% en sectores como retail y consumo masivo, lo que tensiona la capacidad operativa de las empresas.

“Las fechas de alta demanda exponen los límites de una planificación tradicional. Cuando el volumen crece, ya es una necesidad tener la capacidad de reaccionar en tiempo real”, señaló Álvaro Echeverría, CEO y cofundador de SimpliRoute.

De acuerdo a los datos de esta plataforma de Deep Tech en logística, cuando la demanda de compra aumenta casi el 10%, también lo hacen las incidencias, retrasos, desvíos en ruta y fallas que impactan directamente en la experiencia de los usuarios.

En este contexto, el monitoreo de flotas en tiempo real y la optimización de rutas con IA, permite a los supervisores y a las empresas tener una visión anticipada de los problemas: saber dónde está cada unidad y poder actuar en el momento en que el plan se modifica, es lo que determina el cumplimiento de las entregas en la última milla.

Estas soluciones mejoran la eficiencia operativa, que se refleja en la reducción del gasto de combustible, menor desgaste para las flotas, detección de desvíos o paradas no planificadas, ajuste de rutas sobre la marcha, mejor predicción en los tiempos en entrega y la disminución de visitas fallidas, consiguiendo hasta un 34% de ahorro en kilómetros recorridos de acuerdo a SimpliRoute, lo que brinda también una mayor certeza al comprador final.

Crecimiento del e-commerce en México

El uso de las tecnologías de rastreo con GPS eleva el desempeño de la última milla, incluso en momentos de mayor estrés logístico. SimpliRoute al ser pioneros en optimización logística en Latinoamérica, logra que sus clientes tengan, una disminución del 10% en el uso de vehículos, un ahorro del 80% en los tiempos de ruteo y hasta un 25% de mejora en las visitas por entrega.

Esto es especialmente relevante si se considera que el 65% de los compradores en América Latina toma su decisión de compra en función del tiempo de entrega, con base en Americas Market Intelligence (AMi).

“El cliente no distingue entre la empresa de compra y la de entrega, por eso la importancia de asegurar la mayor satisfacción en todo el circuito de venta”, añadió Echevarría.

México se perfila como uno de los mercados de comercio electrónico más dinámicos de la región. Sin embargo, el siguiente salto de crecimiento no dependerá únicamente de la demanda, sino de la capacidad del país para escalar su infraestructura logística y tecnológica al ritmo del comercio digital.

Ofrecer tiempos de entrega más reducidos no sólo satisface la experiencia del cliente, sino que también se traduce en ventajas competitivas en un mercado cada vez más exigente, que a la larga puede traducirse en un mayor índice de fidelización.

En este escenario, la inteligencia artificial y el monitoreo en tiempo real se consolidan como herramientas clave para fortalecer la operación logística en ruta: “Hoy no se trata solo de entregar más rápido, sino de construir operaciones capaces de adaptarse en tiempo real. La logística se está convirtiendo en un factor estructural de competitividad para el país”, concluyó Echeverría.

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Sobre SimpliRoute

SimpliRoute es la infraestructura de Inteligencia Artificial Nativa (“Deep Tech”) que evoluciona la cadena de suministro global. Respaldada por 12 años de matemática propietaria y 750 millones de kilómetros de datos, nuestra tecnología decodifica la complejidad operativa que hoy limita el crecimiento empresarial.

Operamos en 26 países con más de 1.000 clientes activos, incluyendo corporaciones globales que confían su operación crítica a nuestra tecnología.