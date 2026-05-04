¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

Jorge Barrientos

Dicen que soñar no cuesta nada, y en la política menos. Por eso, aunque el calendario marque que 2027 todavía se ve lejos, ya comenzaron los apuntados, los acelerados y los que nomás se forman por si cae algo. Porque en este México nuestro, donde nunca faltan ilusiones, hoy sobran quienes se sienten candidatos… aunque nadie los haya invitado.

Apenas se acomodan en una silla, inauguran una banqueta o reparten sonrisas en la colonia, y ya se ven despachando desde la oficina principal. Se toman la foto, abrazan niños, saludan adultos mayores y hasta descubren de pronto un amor profundo por las causas sociales. Milagros de la temporada electoral adelantada.

Pero como dice el pueblo sabio: no por mucho madrugar amanece más temprano. Y es que una cosa es querer, otra poder, otra que los dejen… y otra muy distinta que desde arriba ya tengan decidido quién será el bueno o la buena. Porque mientras abajo sudan la camiseta, arriba reparten el uniforme.

También viene el tiempo de las lealtades de utilería. Hoy juran amor eterno a un proyecto, mañana si les cierran la puerta cambian de color sin pena alguna. Son los mismos que ayer aplaudían, hoy critican y mañana volverán a aplaudir si les toca hueso. Política camaleónica de alta escuela.

Y mientras unos trabajan territorio, otros trabajan el teléfono. Mientras unos caminan calles, otros caminan pasillos alfombrados. Porque en más de una ocasión la candidatura no la gana quien más esfuerzo hizo, sino quien mejor padrino consiguió.

Por eso, rumbo a 2027 veremos de todo: chapulines, conversos, improvisados, reciclados y hasta quienes se sienten indispensables. Lo cierto es que no todos llegarán, y varios se quedarán con las ganas… y con las lonas guardadas.

La pregunta es ¿A qué le tiras cuando sueñas político poblano? Porque soñar es gratis… pero candidatear sale caro.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario, estoy en mis redes sociales:

X: @jorgereportero1

Portal digital: www.elquintomedio.com

Correo: [email protected]