219 casos confirmados de sarampión en Puebla

Erika Méndez

Al corte de este 2 de mayo, se han acumulado 219 casos de sarampión en Puebla, informó la secretaría de Salud.

Destacó que 108 son casos de mujeres y 111 de hombres.

Además, hay 501 enfermos probables.

La dependencia estatal hizo un llamado a la ciudadanía a seguir las siguientes medidas preventivas:

Lavado frecuente de manos, vacunación conforme a la campaña vigente, estornudo de etiqueta y no automedicarse.