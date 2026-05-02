219 casos confirmados de sarampión en Puebla

Erika Méndez
Al corte de este 2 de mayo, se han acumulado 219 casos de sarampión en Puebla, informó la secretaría de Salud.
Destacó que 108 son casos de mujeres y 111 de hombres.
Además, hay 501 enfermos probables.
La dependencia estatal hizo un llamado a la ciudadanía a seguir las siguientes medidas preventivas:
Lavado frecuente de manos, vacunación conforme a la campaña vigente, estornudo de etiqueta y no automedicarse.
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