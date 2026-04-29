Toluca busca pegar primero ante LAFC en semifinales de CONCACAF

EL VALLE

Los Ángeles, California.– Los Diablos Rojos del Toluca FC afrontarán este miércoles uno de los compromisos más importantes del semestre, cuando visiten a Los Angeles FC en el duelo de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF, con el objetivo de regresar a casa con ventaja en la serie.

El conjunto mexiquense llega motivado por el buen momento futbolístico que atraviesa y con la ilusión de acercarse a una nueva final internacional. El técnico Antonio Mohamed aseguró que su escuadra mantendrá la identidad ofensiva que la ha llevado hasta esta instancia, aunque con la inteligencia necesaria para neutralizar al rival.

“Sabemos lo que ellos tienen y también nuestras fortalezas. Vamos a proponer el partido, pero con orden y sin regalar espacios”, explicó el estratega, quien reconoció que el cuadro angelino cuenta con velocidad y jugadores desequilibrantes.

Mohamed destacó además el manejo físico realizado a lo largo del torneo, situación que hoy permite tener futbolistas frescos para encarar la recta final del campeonato local y la competencia internacional.

“Hemos administrado cargas desde el inicio. Queremos competir en los dos torneos y mayo puede ser un mes muy importante para nosotros”, señaló el timonel escarlata.

Uno de los elementos más motivados es Jesús Gallardo, quien fue incluido en la convocatoria de la Selección Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo. El lateral reconoció sentirse orgulloso por volver al combinado nacional y aseguró que México aspira a realizar una actuación histórica en casa.

“Queremos hacer el mejor Mundial de México. Es una gran ilusión estar nuevamente ahí y representar a nuestro país”, comentó Gallardo.

El defensor también reconoció la importancia del momento que vive Toluca y dejó en claro que antes de pensar en la selección, su mente está puesta en conseguir un resultado positivo frente a LAFC.

“Tenemos la oportunidad de meternos a una final y el club se lo merece. Vamos con confianza, sabemos de nuestra capacidad y queremos regresar con ventaja para cerrar en casa”, apuntó.

En torno a las ausencias de Marcel Ruiz y Everardo López en la convocatoria nacional, Mohamed aseguró que ambos seguirán enfocados en Toluca, destacando que Marcel se encuentra cada vez mejor físicamente.

Con plantel competitivo, buen ánimo y la mira puesta en la gloria continental, Toluca intentará dar el primer golpe en Los Ángeles y quedar a un paso de disputar la final de CONCACAF.