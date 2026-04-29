Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia acuerdo con gasolineros para disminuir el precio del diésel a 27 pesos el litro

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“Es a partir de la próxima semana que, poco a poco, se va a ir ajustando para llegar a 27 pesos”, detalló la Jefa del Ejecutivo Federal

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México llegó a un acuerdo con dueños de gasolineras de todo el país para que el precio del diésel disminuya a 27 pesos el litro a partir de la próxima semana, en beneficio de la economía de las familias mexicanas.

“Me da mucho informarles que hemos llegado a un gran acuerdo: El precio del diésel va a llegar a 27 pesos. Y eso es a partir de la próxima semana que, poco a poco, se va a ir ajustando para llegar a 27 pesos”, dio a conocer a través de un video publicado en sus redes.

Desde el Salón de Tesorería, la Jefa del Ejecutivo Federal recordó que además ayer, 27 de abril, se firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades de Vales (ASEVAL) para que se reduzcan las comisiones en el pago de gasolinas y diésel con tarjetas y vales en beneficio de la economía de las familias mexicanas.