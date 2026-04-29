Tlazopilli acerca sonrisas a la infancia de San Pedro Cholula

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Tonantzin Fernández y Lupita Fernández impulsan acciones en favor de la niñez

En el marco del Día del Niño, el DIF Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, continúa acercando el Festival Tlazopilli a las juntas auxiliares del municipio, llevando alegría, juguetes y momentos de felicidad a la niñez cholulteca.

Con show de payaso y brincolines, las y los niños de las juntas auxiliares de San Juan Tlautla, San Sebastián Tepalcatepec, San Diego Cuachayotla, San Cristóbal Tepontla y San Matías Cocoyotla esperaron el arribo del DIF Municipal para la entrega de sus juguetes, acompañados del saludo y afecto de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández.

Las y los presidentes auxiliares reconocieron a la presidenta municipal y al DIF por brindar momentos de diversión a las y los menores, destacando que son parte fundamental de la sociedad y de cada una de las comunidades del municipio.

Al respecto, Lupita Fernández señaló que, además de estas actividades, la administración municipal tiene como objetivo atender las causas, por lo que invitó a madres y padres de familia a estar pendientes de los programas que ofrece el DIF Municipal, como “Amoxtli”, mediante el cual se entregan mochilas y útiles escolares a niñas y niños de preescolar.

Finalmente, destacó que estas acciones tienen como objetivo fortalecer el tejido social y familiar, así como contribuir al sano desarrollo de la infancia, reiterando que hoy San Pedro Cholula cuenta con un gobierno de puertas abiertas y cercano a la ciudadanía.