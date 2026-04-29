Juguetes, dulces y tecnología, detalles comunes para el 30 de abril

EL VALLE

Toluca, Méx.- En vísperas de la celebración del 30 de abril, familias mexiquenses ya se preparan o estan listos para consentir a los más pequeños del hogar, con una variedad de regalos que van desde los tradicionales juguetes hasta dispositivos electrónicos.

Y es que, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), un hogar promedio con dos niños podría destinar entre 2 mil y 5 mil pesos para festejos escolares, salidas recreativas y regalos para este 30 de abril.

En recorridos por tiendas y mercados de Toluca, comerciantes señalaron que los artículos más solicitados para esta fecha continúan siendo las muñecas, carritos, juegos de mesa y pelotas, opciones que año con año se mantienen entre las favoritas de niñas y niños.

Sin embargo, recientemente ha crecido la demanda de productos tecnológicos como tabletas, consolas de videojuegos y celulares, principalmente entre menores de mayor edad, lo que ha modificado las tendencias de consumo en esta celebración.

Además de los juguetes, los dulces y detalles sencillos como globos, chocolates y piñatas continúan situándose como parte esencial del festejo, especialmente en reuniones familiares o escolares donde se busca crear para ese día un ambiente festivo.

“Buscamos algo que les guste, pero también que esté al alcance del bolsillo”, comentó Karen, quien es madre de familia y para esta fecha optó por comprar un juguete y complementar con dulces para sus dos hijos pequeños.

Comerciantes indicaron que, previo al Día del Niño, se registró un incremento en las ventas, particularmente en jugueterías, dulcerías y tiendas departamentales, donde se ofrecen promociones y paquetes especiales para atraer a los clientes.

También señalaron que muchos padres optan por experiencias en lugar de objetos, como salidas al cine, parques de diversiones o restaurantes, lo que amplía las opciones de celebración.

En este contexto, especialistas recomiendan realizar compras responsables y considerar opciones que fomenten la creatividad, la convivencia familiar y el desarrollo de habilidades en los menores.

Según datos del Consejo Estatal de Población (COESPO), en el Estado de México habitan más de 2 millones 500 mil niñas y niños de entre 0 y 9 años, lo que representa al 14.5 por ciento del total de habitantes del territorio mexiquense. Del total de menores, el 49.1 por ciento son niñas y el 50.9 por ciento son niños.