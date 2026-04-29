Staff/RG

En 2024, 3.8% de la población de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años tenía discapacidad o alguna enfermedad crónica o temporal y requirió de cuidados.

En promedio, las personas cuidadoras de esta población dedicaron 13.8 horas a la semana para vigilar o estar al pendiente de forma presencial.

Las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años con discapacidad o alguna enfermedad crónica o temporal, y que necesitaron de cuidados, dedicaron nueve horas a la semana para ver películas, telenovelas, series, programas, videos o documentales.

A partir del 30 de abril estará disponible la sección para primero y segundo de primaria, en el portal «Cuéntame de México», donde niñas y niños podrán jugar, aprender y acceder a recursos educativos que complementan su formación escolar.

A propósito del Día de la Niña y el Niño, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información de la población de 5 a 17 años con discapacidad o alguna enfermedad crónica o temporal, y que necesitó de cuidados de alguna persona residente del hogar, con datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024.

I. POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS CON DISCAPACIDAD O ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA O TEMPORAL Y QUE NECESITÓ DE CUIDADOS

De acuerdo con la ENUT 2024 residieron en el país 35.7 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, lo que representó 27.4% de la población total; de esa cantidad, 49.2% correspondía a mujeres y 50.8%, a hombres. La población de 5 a 17 años fue de 28.2 millones; de esa cantidad, 3.8% reportó tener una discapacidad o alguna enfermedad crónica o temporal y la necesidad de los cuidados de una persona residente del hogar. Este porcentaje fue menor en las mujeres (3.6%) que en los hombres (3.9%).

Estadísticas a propósito del Día de la Niña y el Niño (30 de abril)