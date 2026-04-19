Es posible que ya haya iniciado la tercera guerra mundial: Luis Ochoa Bilbao

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Como quedó demostrado entre los años 20s y 40s del siglo pasado, no es difícil detonar una guerra mundial: Basta solamente que dos o tres psicópatas, racistas, genocidas e imperialistas poderosos se unan –como hicieron Adolfo Hitler (Alemania), Hirohito (Japón) y Benito Mussolini (Italia)- para invadir, asesinar y tratar de exterminar a una civilización, tal cual lo asentó el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace pocos días: Cuando destruir una civilización se dice en voz alta

Y Trump no está solo, ni de lejos, sino que –como Hitler y Mussolini durante la 2da Guerra Mundial – tiene un cómplice y muy probablemente jefe y mentor, Benjamín Netanyahu, que sigue aniquilando palestinos y pretende hacer lo mismo con iraníes, turcos, libaneses, etc: Netanyahu, Trump, Hamas, ONU y el genocidio con múltiples responsables en Palestina

Al respecto, en el podcast “Punto de Quiebre”, el director de la facultad de Ciencias Políticas de la BUAP e internacionalista, Luis Ochoa Bilbao, admitió la posibilidad de que desde el 2010 haya iniciado la 3ra Guerra Mundial por las maniobras de Estados Unidos, para convertir a Israel en la máxima potencia del Medio Oriente.

Así, desde los ex presidentes Georges Bush (padre e hijo) hasta Donald Trump los americanos han hecho el trabajo sucio, para descabezar Irak, Siria, Libia, etc, con tal de empoderar a sus jefes-socios-aliados israelitas y convertirlos en los mandamases del Medio Oriente, A esto obedecen los ataques americanos contra Irán, un hueso mucho más duro de roer, debido a que es una civilización milenaria y mucho más organizada que sus vecinos: Donald Trump advierte que la “gran ola” contra Irán aún no llegó

DONALD TRUMP LE HACE EL TRABAJO SUCIO A NETANYAHU E ISRAEL

En “Punto de Quiebre”, el académico relató que desde el 2010 Estados Unidos reforzó sus maniobras, para que Israel sea la potencia máxima del Medio Oriente: “Ya descabezó Siria, ya descabezó Libia. En términos generales, lo que nosotros estamos viendo es que esto forma parte de un proyecto geopolítico de largo aliento. Desde el 2010, cuando empezaron las llamadas “revoluciones de la primavera árabe”, empezaron en Túnez, luego en Marruecos hubo movimientos, en Egipto cayó el gobierno, comenzó a haber descabezados.

“Venimos arrastrando esto desde en 1995: Gaddafi, que convirtió a Libia en un país próspero, que prestaba dinero a los países africanos, a los países árabes. Gaddafi tiene petróleo, o tenía petróleo, tenía gas, que le exportaba al sur de Europa. Gaddafi ya no está ahí. En este contexto, el único país que se ha fortalecido como potencia militar en la región es Israel, que emprendió la guerra contra Gaza hace un par de años, ahora la emprendió contra Líbano, pero se están peleando con la otra potencia regional, que es Irán.

“En pocas palabras de lo que se trata es de crear un entorno en Medio Oriente donde la potencia regional sea Israel y que defienda los intereses de Estados Unidos”. Ahora, el objetivo israelita es que Estados Unidos se deshaga de Irán, antes el Imperio Persa, pero “hablamos de un entramado cultural, racial y lingüístico, es una nación de casi 95 millones de habitantes con una estructura de poder grande”: Trump admite en entrevista que quiere “apropiarse del petróleo de Irán”

INQUIETANTES SIMILITUDES ENTRE LA 2DA GUERRA MUNDIAL Y LA SITUACIÓN ACTUAL: OCHOA BILBAO

-¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la Tercera Guerra Mundial?, se le preguntó

-Mira, permíteme hacer una comparación histórica con el siglo XX, respondió Ochoa Bilbao. “Nosotros hablamos de historia por los medios de comunicación la historia oficial escrita dice que la 2da Guerra Mundial empezó el primero de septiembre de 1939 cuando Alemania invadió Polonia, pero no es cierto.

“En 1931 Japón invadió el norte de China, Manchuria y desde ahí mandó un gobierno títere, en 1937 Japón invadió el resto de China y se apoderó de la China Continental. En 1935 Italia invade Etiopía con la intención de crear ahí un protectorado o una colonia, en 1938 Alemania se anexiona en marzo Checoslovaquia y Austria en septiembre.

“Entonces, tenemos que hay una serie de acontecimientos previos a la 2da Guerra, con los soviéticos en Finlandia, que era la “guerra de invierno”, la invasión alemana a Polonia y también la soviética al frente oriental polaco, pero lo más importante es la lucha marítima Estamos hablando del 1 de septiembre del 39 hasta mayo del 40. Es todo un largo periodo de guerra, pero no es formalmente una guerra mundial grande, porque esa va a explotar cuando Alemania invada Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos y Francia.

“¿Cómo estamos ahora?: Tenemos una anexión, la de Rusia con respecto a Crimea, que era parte del territorio ucraniano. Esa es una anexión, nos recuerda las de Austria y Checoslovaquia. Tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania en el corazón de Europa desde hace cuatro años. Tenemos otra en Medio Oriente, donde el Estado de Israel está empezando a explotar. Pero también tenemos una guerra entre Pakistán y Afganistán, con intercambios de misiles y ataques en la frontera, se están peleando desde hace aproximadamente un mes”.

LA IMPORTANCIA DEL ESTRECHO DE ORMUZ

El internacionalista destacó que “el estrecho de Ormuz es un espacio de mar libre para la circunnavegación de buques petroleros y de buques mercantes que conecta el Golfo Pérsico, que, a su vez, va a las costas de Ormuz. Arabia Saudita Qatar. De ahí salen el gas y el petróleo que alimentan el 20% del consumo mundial y también se vende en Oceanía, Filipinas, Indonesia y otros, que entran al Mar Rojo para pasar por el Canal de Suez y llevar petróleo y gas a Europa.

“En pocas palabras, si le quitamos el 20% de suministro de petróleo y gas quienes tienen acceso al estrecho de Ormuz en sus dos puntas son Irán y Oman, lo que hizo Irán fue sembrar minas en vastas regiones del estrecho y dejar algunos pasos libres, que controla su marina. Por lo tanto, deja entrar y deja salir los barcos que quiere y además está cobrando dos millones de dólares por cruzar ahí, algo ilegal en los derechos internacional y marítimo, sancionado por las Naciones Unidas.

“Dijo Trump que todo barco que salga con gas y petróleo y que deje pasar Irán los de EUA lo vamos a bloquear, porque sabemos que lleva gas y petróleo a nuestros enemigos. En Estados Unidos, la crítica es la siguiente: Ese canal estaba abierto, la economía mundial estaba fluyendo antes de los ataques a Irán y, ahora, un doble bloqueo naval en Ormuz puede acelerar la crisis económica y de energéticos en el mundo”.

En este contexto, mientras muchos mueren, Estados Unidos pierde dinero y también vidas, la popularidad de Trump va en picada y el mundo se sumerge en una crisis de guerra y suministros básicos, solamente uno gana: “Israel es el que prácticamente se acoderó de la Franja de Gaza. No sabemos qué va a pasar con los palestinos. Ha ganado territorio en Líbano, logró desmantelar a Hezbollah y Estados Unidos lo está acompañando de una forma muy descarada, creo que los norteamericanos siempre quisieron ver a un Irán debilitado y que no tuviera armas nucleares”, alertó Ochoa Bilbao.

ELECCIONES INTERMEDIAS DE NOVIEMBRE, EL MOTIVO DE LA URGENCIA DE TRUMP Y NETANYAHU PARA HACER ARDER AL MUNDO

El director de la facultad de Ciencias Políticas de la BUAP tiene muy clara la razón principal de la urgencia de Netanyahu y Trump por acabar con todo y todos los que les incomoden:

En noviembre próximo habrá elecciones intermedias en dicho país, “se va a cambiar prácticamente todo el congreso de los Estados Unidos, es decir, la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados. Y es muy probable que, por los temas económicos, por la guerra muy impopular en Estados Unidos, por los escándalos de los archivos de Epstein y demás Trump pierda dichos comicios.

“Si pierde el Congreso de los Estados Unidos, ya no va a poder pasar ninguna política suya”, si el poder legislativo federal americano queda en manos de los demócratas, incluso, puede que lo llamen a rendir cuentas, que le hagan un impeachment; es decir, un juicio político, que -en esta ocasión- si lo quite del gobierno, estimó.

ALGUNOS REPUBLICANOS TAMBIÉN QUIEREN DESHACERSE DE ÉL

“No creo que lleguen a eso, lo que podría pasar a partir de noviembre es que van a bloquear a Trump y él se va a convertir en una figura de adorno, ya no va a poder emprender de manera unilateral este tipo de guerras, que, por constitución, tienen que estar legisladas y aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos”, detalló.

Si Trump pierde las elecciones legislativas, podría surgir un candidato demócrata fuerte a la presidencia de los Estados Unidos frente a la crisis económica, el desempleo, el aumento de los precios, el encarecimiento del petróleo, el caso Epstein y demás escándalos, errores y excesos de la gestión trumpista, apuntó Ochoa Bilbao.

Si los demócratas ganan el congreso en noviembre, van a empujar con todo una agenda moderada y recuperar la presidencia de los Estados Unidos, hoy la popularidad de Trump ronda por el 35-40 por ciento, ya que muchos no están a favor de las guerras o del pleito con el Papa. Además, dentro de su propio partido, republicanos de cepa que no forman parte de su grupo cercano tampoco le apoyan, porque les preocupa que en su caída les arrastre con él y esperan la oportunidad de recuperar echarlos.