El Streaming de la mano de la publicidad, el fenómeno “Churn Rate”, las 3 joyas del fútbol mexicano y el ocaso de Televisa y la debacle de TV Azteca

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Amigo lector, usted se preguntará por qué las compañías de streaming están tan interesadas en “adquirir derechos de transmisión” de torneos y competiciones deportivas a nivel mundial y/o de equipos deportivos en específico…

Si usted está pensando que su objetivo es aumentar su “cantidad” de suscriptores, le diría yo que sí… pero no es su único objetivo, ya que ellos saben que su crecimiento en este rubro es marginal, ya que hoy en día se está dando un fenómeno en las plataformas en México denominado “churn rate”, el cual no es otra cosa que la “rotación de usuarios” entre plataformas, ya que el presupuesto de los bolsillos de los mexicanos es limitado (se dice que el tope máximo promedio de presupuesto es $316 pesos mensuales) y, por lo mismo, deciden estar inscritos en máximo 2 plataformas a la vez, y en consecuencia van viendo contenidos por periodos de 3 meses en promedio y de ahí migran a otras plataformas para mantenerse al día en los lanzamientos que son tendencia o moda.

Por lo mismo, hoy en día las plataformas ya no están en fase de crecimiento acelerado como lo fue al principio; más bien hoy están en una etapa de competencia estructural.

Aparte de un factor determinante: el acceso a internet y a la capacidad de datos en los planes celulares.

Si los paquetes de datos de los planes celulares fueran ilimitados, olvídese usted, el crecimiento en el consumo del streaming aumentaría y los suscriptores a la par.

Esta semana, Netflix ha estado en el ojo del huracán por su negociación con la CONCACAF.

Y a mi modo de ver, “cimbró” a todo el fútbol mexicano.

Le explico:

Actualmente, Netflix a nivel mundial tiene 325 millones de suscriptores; a nivel Latinoamérica, 58 millones, y a nivel México, 18 millones.

En México es el rival a vencer, ya que fue el pionero y el líder supremo por muchos años del streaming.

Actualmente tiene el 23% del pastel del streaming, seguido muy de cerca por Prime Video con el 20% (haciendo la observación que Chivas le vendió sus derechos a Prime por 4 años 2024-2028), Disney+ 18% (Disney tiene dentro de sus contenidos a la familia de canales de ESPN), es decir, Disney+ tiene una diferenciación con sus rivales…

Ya cuenta con contenidos deportivos (ESPN), que son de su propiedad y en exclusiva, y no tiene que pagar por ellos.

Le sigue HBO Max con un 12% y más atrás, con cifras de un solo dígito, ViX con un 7.3%, Claro Video y Apple TV, y otros como Paramount completan el listado.

El futuro de esta industria será determinado por quien o quienes tengan la capacidad de “retener” a sus suscriptores y evitar el fenómeno “churn rate”.

Para eso se necesitan tener contenidos “ancla o imán” y que sean en vivo y recurrentes.

Y es ahí a donde encajan perfectamente los contenidos de deportes y de espectáculos en vivo.

Por ejemplo, amigo lector, el caso de Apple TV en EE. UU. (donde tiene sus principales intereses), ya tiene dentro de sus contenidos la MLS en su totalidad, juegos semanales de la MLB, la Fórmula 1, y algunos de estos contenidos son en exclusiva.

Netflix, con los números que le mostré anteriormente, ya está siendo alcanzado por sus competidores y necesita hacer algo para impedir que lo sigan alcanzando o inclusive que lo rebasen.

Ahora entiende usted, amigo lector, por qué Netflix hizo tratos con la CONCACAF, para tener ya en exclusiva algunos torneos donde participe la Selección Nacional Mexicana de fútbol…

No se puede dar el lujo de que se le adelanten en esta carrera por los contenidos deportivos de interés masivo.

Aunque Prime ya lo hizo y pocos han visto su efecto.

Me informa una fuente dentro de Prime Video de los beneficios de tener a Chivas dentro de su catálogo de contenidos; les trajo lo siguiente:

Aumento de suscriptores con una tasa de crecimiento del 343% (de 2024 a la fecha).

Alta retención de suscriptores, fenómeno “churn rate” a la baja.

80% de actividad constante de sus usuarios inscritos.

Ante estos números, Netflix no puede quedarse inmóvil.

¿Se imagina que Prime Video se llevara al América y que un fin de semana transmita a las Águilas y otro a las Chivas en sus juegos de local, y que el clásico del fútbol mexicano fuera solo de ellos…?

Ufff. Eso sería simple y sencillamente una “jugada maestra” en el tablero del streaming.

Por lo anterior, le adelanto, amigo lector, que ambos van a ser unos “tiradores muy fuertes”, pero muy fuertes, por los derechos de la Selección Nacional varonil en juegos amistosos y/o de preparación y, sobre todo, el torneo eliminatorio para el próximo Mundial 2030.

Son grupos muy poderosos y con grandes expectativas de dominio y supremacía.

Quieren mantenerse como los números 1 del streaming a como dé lugar.

Pero le recuerdo que el número de suscriptores no es su único objetivo.

Su verdadero objetivo es otro, y es demasiado cuantioso; le diría que es demasiado atractivo por las cifras que esperan poder recaudar.

Actualmente solo ocupa el 3% de sus ingresos.

¿Todavía no adivina de qué se trata…?

¡LA PUBLICIDAD!

Sí, la publicidad, y es una locura lo que esperan les signifique.

Y el deporte es la clave para lograrlo, y el fútbol soccer, más en específico, es el principal imán para atraer esos ingresos, cuando menos en Latinoamérica y en México.

Sí, amigo lector, el deporte va a ir por streaming y con publicidad incluída.

Las plataformas de streaming estarán pasando a la segunda etapa de su monetización: la publicidad en sus transmisiones.

¿Quién va a ser la gran perdedora?

La televisión abierta, la cual va en total decadencia, desgraciadamente.

Pero esto ya lo sabían desde hace tiempo los dueños y directivos de las televisoras.

Por eso Televisa se dedicó a robustecer su plataforma llamada ViX, y TV Azteca solo se quedó mirando y dormida en sus laureles.

Sin aplicación de streaming, “el futuro los alcanzó” y los puede aniquilar.

Actualmente, los contratos sobre los derechos de televisión que los equipos de Liga MX tienen vigentes deben de tener como fecha límite junio de 2028, según acuerdo entre los dueños, al que se comprometieron a respetar.

Ya que para esa fecha todos los equipos estarían libres de contratos para poder hacer una negociación en forma centralizada y por una cantidad mucho más significativa.

Al año 2025, se estima que la suma de los contratos de televisión de todos los equipos de Liga MX oscilan entre 276 y 329 millones de dólares, sumando sus contratos individuales, donde Chivas es el que más percibe con $20 MDD y Juárez, Querétaro y Puebla son los que menos perciben, oscilando entre 8 y 10 millones de dólares anuales.

Como referencia, amigo lector, le puedo decir que el Brasileirao (la liga con mayor fortaleza financiera de Latinoamérica) factura cada año $575 MDD, según su último reporte por este concepto.

Se estima que una liga relevante (como la Liga MX) puede tener un crecimiento en la cotización de sus derechos entre 6.3% y 10% anual aproximadamente.

Por lo tanto, se estima que para la temporada 27-28 los derechos de la Liga MX ya “centralizados” se puedan comercializar entre $419 y $480 MDD.

Pero esta será posible de lograr solo si se dan los consensos y acuerdos entre los 15 o 16 dueños actuales.

¿Será posible poner de acuerdo intereses y deseos entre el que más percibe por sus derechos en México $20 MDD (Chivas) y uno de los que tan solo percibe $8 MDD como el Puebla?

¿El “rico” queriendo ayudar al “pobre”…?

¿Usted considera que esto sea posible?

Yo espero que sí, porque al final todos son “socios” en la Liga MX y todos crecerán proporcionalmente…

El “rico” sería “más rico” y el “pobre” sería “menos pobre”, un ganar-ganar para todos.

Porque, aparte, una cosa es vender los derechos para México y otra para los Estados Unidos, y si no me apura usted, otra sería para el resto del mundo.

Los dos primeros muy atractivos y valiosos, y el tercero más pequeño, pero también suma.

El duopolio televisivo en México ha sido el gran beneficiado por siempre en los derechos audiovisuales, aunque también han traído beneficios como la “masificación” del fútbol, cuando en los años 40, 50 e inicios de los 60 el deporte líder en México, en consumo y en calidad deportiva, era el béisbol, apadrinado principalmente por el “magnate” Jorge Pasquel, y tuvo que venir otro “joven magnate” en la figura de Emilio Azcárraga Milmo con su apuesta en la incipiente televisión de señal abierta para revolucionar a la industria de las comunicaciones y del deporte en nuestro país.

Sin la televisión de su lado, el fútbol quizás no hubiera logrado rebasar al béisbol en México en esa época, y sin el Mundial del 70, imposible.

Televisa fue clave en eso y hay que reconocerlo, aunque las nuevas generaciones lo ignoren.

En una época fue superior el béisbol al fútbol en México.

Por lo extenso del tema y la calidad de la información, voy a tener que dejar para una siguiente entrega express a media semana una propuesta que tengo, con lo que conozco y me he documentado, para la Asamblea de Dueños y a los directivos de la FEMEXFUT sobre cómo considero se debería de potencializar los “derechos audiovisuales” de las 3 grandes joyas a nivel nacional e internacional de nuestro fútbol…

LA SELECCIÓN NACIONAL, EL AMÉRICA Y LAS CHIVAS…

Que me perdonen los 16 equipos restantes, pero así como en España existen dos grandes y el resto son complementos (unos más importantes que otros, pero complementos al fin), aquí también existen solo dos grandes.

Y aunque en Monterrey les duela y se molesten conmigo, la realidad así es…

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

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