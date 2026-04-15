Sheinbaum: EU no da respuesta a muertes de mexicanos en el ICE

JORNADA

El gobierno de Estados Unidos ha hecho caso omiso de los reclamos por las vías diplomáticas de México por las muertes de 15 connacionales bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o durante operativos migratorios.

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló ayer que Washington no ha dado “respuestas puntuales” a cada caso, esto pese a las notas diplomáticas enviadas por su gobierno.

En la mañanera de ayer, la mandataria reconoció que durante las llamadas con su homologo estadunidense, Donald Trump, ella no ha planteado el punto de lo que sucede en los centros de detención migratoria ni la gravedad de los fallecimientos de los mexicanos en operativos migratorios o en detención por el ICE.

–¿En las conversaciones que ha tenido con el presidente Donald Trump ha sacado el tema? –se le preguntó.

–Hemos sacado el tema de mexicanos en el exterior y la protección de sus derechos humanos. En particular, sobre el tema de centros de detención no hemos hablando; pero sí hemos hablado de que no estamos de acuerdo, en su momento, en las detenciones del ICE. Porque hay muchos mexicanos cuyo único delito es no tener papeles, pero son ciudadanos que trabajan allá –respondió.

Sostuvo que México ha solicitado que las autoridades correspondientes en el vecino del norte realicen las investigaciones correspondientes por estas muertes, que a la fecha suman 15 con la más reciente de Alejandro Cabrera Clemente.

“Vamos a defender a los mexicanos en todas las instancias y no puede permitirse… Se tiene que hacer la investigación, en caso de que hayan fallecido por un presunto maltrato o una violación a los derechos humanos (…) Debe hacerla el gobierno de Estados Unidos.”

Luego de que el lunes se informara de la muerte de Cabrera Clemente en un centro de detención migratoria del ICE, la jefa del Ejecutivo federal dijo que instruyó a los cónsules de México en el vecino país que realicen vistas diarias a esos espacios de reclusión para hablar con los connacionales ahí detenidos y verificar las condiciones en las que se encuentran.

Sostuvo que ante este reciente caso, reportado en el condado de Winnfield, Luisiana, Relaciones Exteriores envió “una carta muy fuerte” y un comunicado a Washington.

“Lo que ahora se está haciendo es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos revisando ante otras instancias de Naciones Unidas para denunciar estas prácticas en los centros de detención.”

Asimismo, detalló que se acompaña a las familias de los connacionales que han decidido emprender procesos penales ante las autoridades de Estados Unidos por las muertes de sus seres queridos.