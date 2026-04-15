FIFA analiza pedir a Trump suspender las redadas del ICE durante el Mundial

LA JORNADA

Altos directivos de la FIFA analizan la posibilidad de solicitar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la suspensión de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante la Copa del Mundo, de acuerdo con un nuevo reporte del medio especializado en deportes The Athletic.

Una moratoria nacional del ICE a lo largo de los 39 días del torneo podría plantearse como un escenario de beneficio mutuo tanto para la administración Trump como para el organismo rector del futbol mundial, según fuentes internas de la FIFA consultadas por el medio.

La medida ayudaría a mitigar la preocupación de distintos países sobre los operativos migratorios durante el Mundial, que arrancará en junio en Estados Unidos, Canadá y México, y al que se espera asistan más de un millón de aficionados internacionales.

El director interino de, ICE, Todd Lyons, ya había adelantado que la agencia formará parte “fundamental del dispositivo general de seguridad” del torneo. Cabe recordar que hubo gran polémica cuando la agencia acompañó, a principios de año, a la delegación estadunidense a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Trump ha impulsado una ofensiva migratoria a escala nacional que, según el Departamento de Seguridad Nacional, ha derivado en la salida o deportación de cerca de tres millones de migrantes indocumentados en su primer año. Como parte de esta política, agentes del ICE han realizado operativos no exentos de polémica en distintos estados, que han incluido la muerte de dos ciudadanos estadunidenses en Minesota en enero, además de protestas públicas por el uso de tácticas agresivas.

A menos de dos meses del inicio del torneo, altos ejecutivos de la FIFA han discutido con su presidente, Gianni Infantino, la posibilidad de que establezca contacto directo con Trump para plantearle la moratoria, según fuentes. En un principio, la propuesta contemplaba solicitar que los agentes federales evitaran los estadios y sedes del Mundial en las 11 ciudades anfitrionas en Estados Unidos. Sin embargo, el planteamiento evolucionó hasta incluir a todas las ciudades en su conjunto. Dado que el torneo se extenderá a múltiples estados –con concentraciones de selecciones a lo largo del país–, finalmente se consideró una solicitud de alcance nacional.

“Unir al mundo”

Dentro de la FIFA también se ha discutido proponer un mensaje específico para el presidente: anunciar de manera conjunta una pausa temporal en la aplicación de las leyes migratorias, presentándola como “una noticia positiva” en el marco del lema “FIFA une al mundo”.

Fuentes cercanas a The Athletic en el ente rector del futbol señalaron que Infantino está abierto a la idea y dispuesto a entablar diálogo con Trump. Infantino, de origen suizo-italiano y con formación en derecho deportivo, ha construido una relación cercana con el mandatario estadunidense, con quien se ha reunido en diversas ocasiones en la Casa Blanca. En diciembre, incluso le otorgó el primer Premio de la Paz de la FIFA, que el presidente ha exhibido en la Oficina Oval.

A partir de este vínculo, en el organismo consideran que Infantino podría capitalizar su cercanía con el magnate para impulsar un cambio relevante en la política migratoria. No obstante, no está claro si ya hubo un acercamiento directo o si este se concretará, reportó The Athletic.

Tampoco es claro cuál sería la postura del gobierno estadunidense ante una propuesta de este tipo. Una moratoria de un mes implicaría un viraje significativo respecto a una de las principales banderas políticas de la administración Trump. Además, podría interpretarse como un reconocimiento implícito de cuestionamientos a su estrategia migratoria, algo que funcionarios del gobierno han rechazado reiteradamente.

En febrero, tras la muerte de los ciudadanos estadunidenses –Alex Pretti y Renee Good–, Trump señaló que los agentes migratorios “podrían actuar con un poco más de suavidad, aunque señaló que también hay que ser firmes”.

Interrogado por The Athletic, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, evitó referirse directamente a la posibilidad de una moratoria durante el Mundial.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump, la Copa Mundial de la FIFA 2026 será uno de los eventos más grandes y espectaculares en la historia de la humanidad, aquí mismo en Estados Unidos”, afirmó. “Este evento generará miles de millones de dólares en impacto económico y cientos de miles de empleos. El presidente está enfocado en que sea el mejor Mundial de la historia, garantizando al mismo tiempo que sea el más seguro”.

Por su parte, Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, aseguró que el presidente le ha instruido “garantizar un torneo seguro y protegido”, en coordinación con autoridades locales, estatales y federales.