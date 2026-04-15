Semifinales Concachampions 2026, al momento: ¿Cómo quedan los partidos y cuándo se juegan?

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Cruz Azul y América, los máximos ganadores del certamen, quedaron eliminados del torneo este martes, a manos de Los Angeles FC y del Nashville SC

Los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 poco a poco están llegando a su fin. Esta semana estamos disfrutando del cierre de cada llave con los partidos de vuelta; y el primer día de acción nos dejó una amarga noticia para el fútbol mexicano.

La Máquina del Cruz Azul no pudo reponerse del 3-0 en contra en la ida ante Los Angeles FC, y tras un 1-1 en el juego en el Estadio Cuauhtémoc quedaron eliminados del torneo. Dicho resultado los deja sin posibilidades de refrendar la corona obtenida el año pasado, cuando se impusieron al Vancouver Whitecaps.

Más tarde, las Águilas del América no lograron hacer pesar el Estadio Azteca en su segundo duelo en casa tras su reapertura, y terminaron cayendo 0-1 ante el Nashville. El empate sin goles condicionaba a los de André Jardine a buscar el triunfo a como diera lugar, sin embargo el solitario gol de Hany Mukhtar fue una losa imposible de levantar.

Así se juegan hoy las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026

Cruz Azul y América consumaron su fracaso en el certamen que ambos dominan, y ahora son Los Angeles FC y Nashville SC los que ya se encuentran instalados en las semifinales. De esta forma, las semifinales quedan de esta forma:

Los Angeles FC vs Los Angeles Galaxy o Diablos Rojos del Toluca

Nashville SC vs Seattle Sounders o Tigres de la UANL

Cuartos de final, al momento

Juegos de Vuelta

Cruz Azul 1-1 LAFC | CRÓNICA

Club América 0-1 Nashville | CRÓNICA

Seattle Sounders vs Tigres UANL | 15 de abril

LA Galaxy vs Toluca | 15 de abril

Juegos de Ida

Nashville 0-0 Club América

LAFC 3-0 Cruz Azul

Tigres UANL 2-0 Seattle Sounders

Toluca 4-2 LA Galaxy

¿Cuándo son los partidos de semifinal de la Concachampions 2026?

Tras los juegos realizados de este martes, restan solo dos encuentros más para conocer a los semifinalistas.

El primero a efectuarse será el de LA Galaxy ante los Diablos Rojos del Toluca este 15 de abril, partido a realizarse a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Finalmente, los cuartos de final acabarán con el partido entre Seattle Sounders y los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, mismo que se realizará a las 21:30 horas.

¿Dónde ver la Concachampions 2026 en vivo?

En México, la Concachampions 2026 será transmitida por Fox y FOX One. Para los aficionados en Estados Unidos, los partidos podrán seguirse a través de FS1, TUDN y la plataforma ViX, que ofrecerá la opción de ver los encuentros en línea.

Criterios de desempate en Concachampions: gol de visitante, tiempos extras y penales

El pase a las semifinales se decidirá por el marcador global de los dos partidos. El equipo que acumule más goles en esos 180 minutos avanzará. Si se presenta un empate en el global, el primer criterio de desempate será el gol de visitante. Si la igualdad persiste, se jugarán 30 minutos de tiempo extra, donde también se tomará en cuenta el gol fuera de casa. Si no se resuelve en tiempo extra, la eliminatoria se definirá por penales, determinando al equipo que avanzará a la siguiente fase de la Concachampions 2026.