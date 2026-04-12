Salarios de regidores datan del 2015: Leobardo Rodríguez

María Tenahua
El regidor Leobardo Rodríguez Juárez destacó que hasta el 2027 puede ajustarse el salario de los regidores, porque no se pueden afectar derechos de trabajadores.
Agregó que estos salarios son desde 2015 y no han aumentado, aunque la ley debe enfocarse en la profesionalización de los cabildos.
“Lo que sí puede suceder es que será decisión de los próximos cabildos y autoridades municipales que se haga el ajuste de los tabuladores, porque en estos momentos se pueden vulnerar derechos de los trabajadores”, enfatizó.
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