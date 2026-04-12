En dos semanas, policía estatal detuvo a 162 personas

– Más de 4 mil elementos de los tres órdenes de gobierno brindaron atención a 335 eventos en el estado.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Como resultado del trabajo coordinado entre las autoridades y la participación activa de la ciudadanía, en Puebla prevaleció un ambiente de orden y tranquilidad durante el reciente periodo vacacional.

En el marco del periodo vacacional de Semana Santa, las fuerzas de seguridad, con apoyo del Centro de Mando Interinstitucional que albergó a 17 instancias de los tres órdenes de gobierno, brindaron atención a un total de 335 eventos, de los cuales 176 correspondieron a actividades de carácter religioso con la participación de 328 mil 510 personas.

Además, del 27 de marzo al 12 de abril, fueron detenidas 162 personas y se retiraron de las calles 690 envoltorios de sustancias ilícitas, 79 cartuchos útiles, 19 armas de fuego de distintos calibres y 21 cámaras parásitas. En este mismo lapso, se aseguraron 36 mil 800 litros de hidrocarburo y seis tomas clandestinas.

En el operativo para salvaguardar la integridad de las familias poblanas y visitantes, fue fundamental la coordinación de más de 4 mil elementos de los tres órdenes de gobierno, 291 vehículos, 13 torres de videovigilancia y 2 helicópteros.