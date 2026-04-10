CU UAEMéx Neza reanudará actividad presencial el 13 de abril

EL VALLE

Toluca, Méx.- A un mes del paro de labores, el Centro Universitario UAEMéx Nezahualcóyotl, reanudará las actividades académicas y administrativas de manera presencial este lunes 13 de abril.

De acuerdo con el espacio académico perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la decisión se tomó tras la realización de las mesas de trabajo los días 6, 7 y 8 de abril, en las que participaron representantes de la comunidad estudiantil, integrantes de los consejos de gobierno y académico, así como directivos del plantel y autoridades de la administración central. La comunidad universitaria informó que en dichos encuentros se logró alcanzar acuerdos orientados a fortalecer la cultura de paz, la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza al interior del campus.

Asimismo, se precisó que el retorno a las aulas será bajo un nuevo calendario escolar validado por la Secretaría Académica, lo que permitirá concluir de manera adecuada el semestre 2026A, además de restablecer la dinámica académica y administrativa en este espacio universitario.

Es de destacar que, el paro de actividades inició el pasado 10 de marzo, cuando la comunidad universitaria del CU Nezahualcóyotl ubicado en la zona oriente de la entidad, decidió irse a paro en respuesta a denuncias de presuntos casos de acoso y violencia de género al interior de la institución. Esta situación derivó en un proceso de diálogo entre estudiantes y autoridades universitarias, con el objetivo de atender las demandas y garantizar condiciones seguras para el estudiantado.

E incluso, antes del periodo vacacional de Semana Santa, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) informó que el regreso a las actividades presenciales en este centro universitario se realizaría el 6 de abril; sin embargo, dicha reanudación no se concretó en la fecha prevista, prolongándose así la suspensión de actividades hasta alcanzar los acuerdos recientemente anunciados.

Además, se convocó a la comunidad universitaria a asistir a una reunión informativa este viernes 10 de abril en el auditorio del plantel, donde informarán a la comunidad auriverde los detalles de los acuerdos alcanzados y las condiciones para el regreso presencial.

Con este anuncio, se prevé que los trabajadores administrativos y los estudiantes retomen sus actividades tras varias semanas de paro ante la exigencia de atención a la violencia de género y el compromiso institucional de garantizar espacios seguros y libres de violencia.