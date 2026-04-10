Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base 2ª Quincena Julio 2018. Actualización de Canasta y Ponderadores 2024

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El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) mide la evolución de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa de la producción nacional para el consumo interno y para la exportación.

En marzo de 2026, el INPP total, incluido petróleo, incrementó 1.72 % a tasa mensual y 2.77 % a tasa anual. En el mismo mes de 2025, creció 0.08 % a tasa mensual y 7.22 % a tasa anual.

El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluido petróleo, ascendió 1.72 % a tasa mensual y 2.46 % a tasa anual. En el tercer mes de 2025, disminuyó 0.22 % y subió 7.80 %, respectivamente.

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