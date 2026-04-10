Índice Nacional de Precios Productor (INPP). Año base julio 2019. Actualización 2025

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El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) mide la evolución de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa de la producción nacional para el consumo interno y para la exportación.

En marzo de 2026, el INPP total, incluido petróleo, incrementó 1.72% a tasa mensual y 2.77% a tasa anual. En el mismo mes de 2025, creció 0.08% a tasa mensual y 7.22% a tasa anual. El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluido petróleo, ascendió 1.72% a tasa mensual y 2.46 % a tasa anual. En el tercer mes de 2025, disminuyó 0.22 % y subió 7.80%, respectivamente.

El Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluido petróleo, tuvo un alza de 1.73% mensual y de 2.89% anual. En marzo de 2025, aumentó 0.20% a tasa mensual y 6.99% a tasa anual.

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