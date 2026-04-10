Puebla está en el mundial, juego Perú vs España proyecta al Estado

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El partido se llevará a cabo el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, previo a la máxima justa del fútbol.

El presidente de la Federación Española, Rafael Louzán Abal, expresó su emoción por el impulso al deporte en la entidad.

CIUDAD DE PUEBLA, Puebla. – “Haremos que está ciudad disfrute a través del deporte y del fútbol. España no les va a defraudar”, aseguró el presidente de la Real Federación Española, Rafael Louzán Abal, al reconocer el impulso al deporte desde el Gobierno del Estado, que encabeza Alejandro Armenta Mier. Señaló que Puebla ya está en la Copa del Mundo con este enfrentamiento ante el combinado peruano.

En su mensaje, el director general de Fútbol de la Federación Peruana, Jean Franco Ferrari, felicitó al gobernador Armenta Mier, por incentivar el deporte en las juventudes poblanas, ya que es una herramienta de cambio social. Afirmó que a Puebla y a Perú los unen la cultura y sus raíces; además recordó que el equipo Puebla ha recibido a varios futbolistas peruanos.

“En Puebla ya empezó el mundial”, aseguró el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, al anunciar junto con el gobernador Alejandro Armenta Mier, el partido amistoso internacional entre las selecciones de Perú y España, que se llevará a cabo el próximo 8 de junio, lo anterior como parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Con el Estadio Cuauhtémoc, dos veces mundialista como escenario, el director de la CONADE reconoció que en el Gobierno de Puebla, el deporte se asume como una política de Estado. Subrayó que no se considera un gasto, sino una inversión y una oportunidad para la niñez y la juventud; en ese sentido, destacó que la entidad es sede de la Copa del Mundo de Tiro con Arco y que próximamente albergará la Olimpiada Nacional, además de impulsar la construcción de la Universidad del Deporte. “Los jóvenes hoy necesitan un camino claro y el deporte y la educación los llevará a buen puerto”, expresó Rommel Pacheco.

Se proyecta que, durante el partido entre las selecciones de Perú y de España, llegarán un aproximado de 144 mil visitantes, y se estima una derrama económica superior a 350 millones de pesos.