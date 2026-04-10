Tonantzin Fernández impulsa donación de predio para nuevo Bachillerato Tecnológico en San Pedro Cholula

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Cabildo aprueba por unanimidad la iniciativa que beneficiará a más de 1,200 estudiantes

Derivado del anuncio realizado por el gobernador del estado, Alejandro Armenta, sobre la próxima construcción de un Bachillerato Tecnológico en San Pedro Cholula, la presidenta municipal presentó ante el Cabildo un punto de acuerdo para la donación del predio que ocupaba el antiguo rastro municipal, a fin de destinarlo a este proyecto educativo.

Al respecto, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, señaló ante las y los regidores que la construcción de nuevos espacios educativos es fundamental para el desarrollo social, por lo que destacó la importancia de donar este predio, el cual actualmente representa un foco de riesgo sanitario para las y los vecinos de la zona.

Asimismo, informó que más de 900 jóvenes cholultecas que concluyen la secundaria enfrentan dificultades para acceder al nivel medio superior. En este sentido, precisó que el nuevo plantel contará con capacidad para albergar a más de 1,200 estudiantes, en concordancia con la política educativa del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a ampliar la cobertura y acercar la educación media superior a la población.

Por su parte, la regidora Sheila Salazar, el regidor Samuel Mata y el síndico municipal, José Alcudia, manifestaron su respaldo a la donación del predio a favor del Gobierno del Estado, al coincidir en la relevancia de este proyecto que beneficiará no sólo a San Pedro Cholula, sino también a municipios aledaños. El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad.

Finalmente, se informó que continúan las mesas de trabajo entre los distintos órdenes de gobierno para consolidar este proyecto, con el objetivo de agilizar su ejecución y beneficiar a la población a la brevedad.