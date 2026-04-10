Accidentes viales, saldo preliminar de la tromba de ayer en Puebla capital

Desde Puebla

Puebla, Pue., 09 de abril de 2026.- Ante la lluvia registrada este día, el gobierno de la ciudad mantiene un monitoreo permanente en distintos puntos de la capital, con el objetivo de identificar riesgos y brindar atención oportuna a los reportes ciudadanos, priorizando la seguridad en zonas vulnerables y vialidades principales.

Dependencias municipales trabajan de manera conjunta en la supervisión de cauces, barrancas y sistemas pluviales, además de mantener comunicación constante con autoridades estatales y cuerpos de emergencia para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Dirección de Protección Civil Municipal, activó el Operativo Acuario, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y atender de manera oportuna cualquier situación de riesgo.

Al momento no se registran anegaciones; se mantiene atención a un reporte de persona atropellada y un accidente vial.

Ante cualquier emergencia, comunícate al 911 o a la línea directa de la Policía de la Ciudad con el número 222 303 8520.

A través del Departamento de Alertamiento e Información de la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil se informa que los ríos Alseseca y Atoyac mantienen sus afluentes en supervisión permanente, con un nivel aproximado del 15%, mientras que los vasos reguladores Puente Negro y Santuario se encuentran al 30% de su capacidad, sin reportarse novedades ni riesgo de desbordamiento.

Ante posibles encharcamientos severos, se recomienda evitar cruzar zonas inundadas, resguardarse en lugares seguros y mantenerse informado a través de canales oficiales. Si se circula en vehículo, es importante reducir la velocidad, encender luces, evitar calles anegadas y no intentar atravesar corrientes de agua. La prevención y la atención oportuna son fundamentales para reducir riesgos y proteger la integridad de la ciudadanía.