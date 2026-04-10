Sheinbaum celebra aprobación del Plan B en 20 congresos estatales; destaca grandes logros contra privilegios

EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que ya se aprobó el Plan B de la reforma electoral en 20 Congresos estatales por lo que ya es constitucional y cuya esencia era reducir los privilegios.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expuso seis “grandes logros” del Plan B para “abajo los privilegios”:

No reelección

No nepotismo

Reducción de recursos a congresos estatales

Reducción de regidores

Se acabaron las pensiones doradas

Reducción de salarios; se acabaron los bonos y seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales.

“Esto ya es un hecho para el país, solo está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”, dijo.

“Falta que regrese al Senado para poderlo declarar, nos lo envían y después lo publicamos en el DOF”, explicó la Mandataria federal.