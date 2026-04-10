¿Se pierde la temporada? Revelan gravedad de la lesión de Isaac del Toro

EL PUBLIMETRO

El ciclista mexicano Isaac del Toro sufrió un duro revés en su ascendente carrera luego de una caída durante la etapa 3 de la Itzulia 2026, mejor conocida como la Vuelta al País Vasco, incidente que lo obligó a abandonar la competencia y encendió las alarmas en su equipo.

¿Qué tipo de lesión tiene?

Tras las primeras valoraciones médicas, se confirmó que presenta una rotura en el músculo del muslo derecho, además de diversas abrasiones provocadas por el impacto, una combinación que lo mantendrá alejado de la bicicleta por un periodo aún indefinido.

El conjunto UAE Team Emirates ha optado por la prudencia y no ha establecido un tiempo oficial de recuperación, ya que la evolución será clave para determinar la gravedad exacta del desgarro.

Sin embargo, se plantean distintos escenarios: si la lesión es leve (grado I), el tiempo estimado de baja sería de 1 a 3 semanas; si se trata de un desgarro moderado, el periodo podría extenderse de 3 a 6 semanas.

En un caso más grave, la recuperación podría prolongarse durante varios meses, lo que impactaría de forma significativa su calendario competitivo.

¿Qué carreras se perderá?

En cuanto a las competencias afectadas, ya es un hecho que Del Toro no continuará en la Itzulia 2026. Además, su presencia en el prestigioso Tríptico de las Ardenas está prácticamente descartada, lo que implicaría perderse citas importantes del calendario internacional como la Amstel Gold Race, programada para el 19 de abril, la Flecha Valona, que se correrá el 22 de abril, y la Lieja-Bastoña-Lieja, pactada para el 26 de abril.

Asimismo, su participación en el Giro de Italia, que arranca en mayo, comienza a generar incertidumbre, ya que dependerá completamente de su evolución física.

El proceso de recuperación será determinante para definir si el joven talento mexicano puede retomar su ritmo competitivo en el corto plazo o si deberá replantear sus objetivos para el resto de la temporada.