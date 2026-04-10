LA JORNADA

Ciudad de México. Durante la conferencia presidencial, Grupo Modelo anunció un conjunto de acciones para promocionar el próximo Mundial de Futbol, según lo dio a conocer Daniel Cocenzo, presidente de la firma. La empresa donará 500 boletos para los partidos que se efectuarán en México y que serán acreditados a quienes ganen los torneos del Mundial Socialdemócrata que organizan dependencias del gobierno federal.

Cocenzo indicó además que Grupo Modelo colocará pantallas móviles en varias ciudades del país a efecto de que mucha gente tenga la posibilidad de ver los partidos en plazas públicas. En paralelo, la empresa adquirirá los derechos para la transmisión de todos los partidos para 32 mil restaurantes y fondas a fin de que la gente pueda ver este certamen en estos establecimientos.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que Grupo Modelo es una empresa con responsabilidad social, recordando que durante la pandemia, aportó cien millones de pesos para la reconstrucción de un hospital que fue destinado para la atención de los pacientes de la pandemia y actualmente se reconvirtió para ser el hospital de atención para cáncer de mama.

Sheinbaum destacó que con la promoción del Mundial Social que promociona el Gobierno federal se pretende impulsar este deporte como herramienta para la paz, inclusión social, realizar deporte. “Que la gente no solo vea los partidos tomando cerveza”, sino que también se viva el Mundial de otra manera.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que la selección de Irán pudiera jugar en México sus partidos del Mundial ante el conflicto bélico en Medio Oriente, la Presidenta dijo que en la reunión que sostuvo hace unos días con el dirigente de la Federación Internacional de Futbol Asociación, Gianni Infantino, quedó claro que esto no ocurrirá. El organismo internacional consideró que era muy complejo modificar la logística y mover los partidos de país por lo que se jugarán conforme lo tenían planeado.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez informó sobre los avances de la construcción y adaptación de 3 mil 600 canchas de futbol para promover este deporte previo a la inauguración del Mundial en todo el país.

La secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Edna Vega, dijo que el gobierno federal avanza en la construcción de 799 canchas además de la adaptación de varios centenares más las cuales se van a entregar hacia principios de mayo.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco dio a conocer que para el otorgamiento del boleto 001, que correspondía al boleto de la presidenta para asistir al partido inaugural se recibieron miles de vídeos de niñas y adolescentes realizando dominadas con el balón para obtener . Además entregaron un texto en donde explicaban sus razones para querer asistir a este partido.

Pacheco dijo que ahora, después de los primeros filtros, hay cerca de mil videos de entre los cuales se seleccionará a la ganadora. Sheinbaum dijo que también la Jefa de Gobierno de la ciudad, Clara Brugada también donará su boleto por lo que se entregarán dos boletos.