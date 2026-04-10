Katia Itzel, primera mexicana en dirigir una justa mundialista

LA JORNADA

Katia Itzel García continúa haciendo historia no sólo en el futbol del país, sino también a nivel internacional, pues se convertirá en la primera árbitra central mexicana en participar en una Copa del Mundo varonil, tras ser seleccionada dentro de los 52 silbantes que dirigirán las acciones en la próxima magna justa.

La tricolor ha destacado recientemente en el balompié nacional, donde rompió con un periodo de más de 20 años en el que las mujeres fueron excluidas del arbitraje nacional, al pitar el 9 de marzo de 2024 un partido de la Primera División de la Liga Mx varonil (Pachuca contra Querétaro), siendo la segunda jueza en hacerlo después de Virginia Tovar, en 2004. Además, García, de 33 años de edad, se convirtió en 2025 en la primera árbitra en dirigir un duelo de la Copa Oro varonil, y ganó el Premio Nacional de Deportes 2024 como mejor juez.

La también licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 y fue nombrada como la sexta mejor árbitra del mundo (2024-2025) por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol y la mejor de Concacaf.

La joven silbante ha levantado la voz en varias ocasiones por el ciberacoso del que ha sido víctima por su labor en la cancha. “Es una responsabilidad que yo asumiré: poder nombrar la violencia, que se haga visible y que también se accione para que no suceda más”, dijo esta semana durante una conferencia en la UNAM. Con esta designación se consolida aún más como referente del arbitraje femenil nacional e internacional.

En el listado, dado a conocer ayer por la FIFA, también aparecen los mexicanos César Arturo Ramos (árbitro central y quien dirigirá por tercera vez en una Copa del Mundo), Marco Bisguerra, Alberto Morín, Sandra Ramírez (asistentes), Erick Miranda y Guillermo Pacheco (asistentes de video).

En total, fueron elegidos 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de video, procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro de la FIFA para el Mundial de 2026, donde participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos en tres países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá).

“Los silbantes designados son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio que se identificó y supervisó durante los últimos tres años. Han asistido a seminarios y dirigido distintos torneos de la FIFA. Además, se ha evaluado con frecuencia su rendimiento en partidos nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el próximo 31 de mayo”, señaló Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

El máximo órgano rector del futbol mundial que dirige Gianni Infantino detalló también que el equipo arbitral del Mundial de 2026, denominado Team One de la FIFA y que estará integrado por 170 oficiales de partido, contará con 41 silbantes más que en Qatar 2022, donde participaron 139.

Indicó que para esta edición fueron seleccionadas seis árbitras, “lo que mantiene la tendencia iniciada hace cuatro años en Qatar, en nuestro empeño por seguir desarrollando el arbitraje femenino”, señaló.

Además de Katia Itzel García, la estadunidense Tori Penso, quien silbó en la final del Mundial femenil en 2023, también fue elegida como juez central.

Tres mujeres más fungirán como árbitras asistentes, entre ellas la mexicana Sandra Ramírez, quien ha participado en Mundiales femeniles, y otra más será oficial de videoarbitraje. Es la segunda vez que árbitras participan en un Mundial masculino: en Qatar 2022 hubo tres juezas centrales y tres asistentes.

Varios silbantes que participaron en el torneo anterior aparecerán en este Mundial, incluido el polaco Szymon Marciniak, quien arbitró la final hace cuatro años, en la que Argentina derrotó a Francia en una tanda de penales.

En la lista no apareció el congoleño Jean-Jacques Ndala, quien estuvo a cargo de la caótica final de la Copa Africana de Naciones en enero, cuando Senegal venció a Marruecos en tiempo extra. El mes pasado, el resultado fue revocado de manera sorprendente por el organismo rector del futbol africano y se le otorgó el título a Marruecos.

Argentina y Brasil aportarán la mayor cantidad de silbantes procedentes de Sudamérica: tres cada uno. Los argentinos son Yael Falcón, Darío Herrera y Facundo Tello, mientras los brasileños son Ramón Abatti, Raphael Claus y Wilton Sampaio.

Los otros sudamericanos son el chileno Cristian Garay, el colombiano Andrés Rojas, el paraguayo Juan Gabriel Benítez, el peruano Kevin Ortega, el uruguayo Gustavo Tejera y el venezolano Jesús Valenzuela.

También irán dos centroamericanos: el costarricense Juan Calderón y el hondureño Héctor Martínez.