Liga MX: Horarios y dónde ver la Jornada 14 del Clausura 2026

By Redaccion1 / 10 abril, 2026

Revisa el calendario y canales para seguir la Jornada 14 de la Liga MX y la pelea por entar a la Liguilla, con Chivas como el primer confirmado.

La Liga MX está más cerca de concoer a los clasificados a la Liguilla. La pasda fehca del Clausura 2026, Chivas se convirtió en el primer equipo en conseguir el boleto a la Fiesta Grande con 31 puntos sumados, sin embargo, la lucha en la tabla general sigue apretada entre varios equipos, con Tigres como el octavo lugar previo a la Jornada 14 sumado 117 puntos.

Necaxa, FC Juárez y León son los más cercanos en la tabla a Tigres, por lo que esta jornada será vital para que sigan vivos en la pelea por entrar a Liguilla. Revisa el calendario completo y canales de la Fecha 14 del Clausrua 2026.

Revisa el panorama para la Liguilla.

Puebla vs León

  • Fecha: viernes 10 de abril
  • Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.
  • Lugar: Estadio Cuauhtémoc
  • ¿Dónde ver?: FOX One, Azteca 7 en México ; TUDN en USA

FC Juárez vs Tijuana

  • Fecha: viernes 10 de abril
  • Horario: 9:06 pm CDMX | 11:06 pm E.T
  • Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • ¿Dónde ver?: FOX One, Azteca 7 en México; FOX Deportes USA

Querétaro vs Necaxa

  • Fecha: sábado 11 de abril
  • Horario: 5:00 pm CDMX | 7:00 pm E.T.
  • Lugar: Estadio Corregidora
  • ¿Dónde ver?: FOX One en México; ViX en USA

Tigres vs Chivas

  • Fecha: sábado 11 de abril
  • Horario: 5:00 pm CDMX | 7:00 pm E.T.
  • Lugar: Estadio Universitario
  • ¿Dónde ver?: FOX One en México; FOX Deportes, Fubo en USA

Atlas vs Rayados

  • Fecha: sábado 11 de abril
  • Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.
  • Lugar: Estadio Jalisco
  • ¿Dónde ver?: TUDN, ViX Premium; TUDN en USA

Pachuca vs Santos

  • Fecha: sábado 11 de abril
  • Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.
  • Lugar: Estadio Hidalgo
  • ¿Dónde ver?: FOX One en México; ViX en USA

América vs Cruz Azul

  • Fecha: sábado 11 de abril
  • Horario: 9:00 pm CDMX | 11:00 pm E.T.
  • Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes
  • ¿Dónde ver?: TUDN, ViX Premium en México; TUDN, Paramount+, CBS Sports en USA

Pumas vs Mazatlán

  • Fecha: domingo 12 de abril
  • Horario: 12:00 pm CDMX | 2:00 pm E.T.
  • Lugar: Estadio Olímpico Universitario
  • ¿Dónde ver?: TUDN, ViX Premium, TUDN en USA

Toluca vs Atlético de San Luis

  • Fecha: domingo 12 de abril
  • Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.
  • Lugar: Estadio Nemesio Diez
  • ¿Dónde ver?: TUND, ViX Premiun en México; TUDN en USA

You may also like

