Liga MX: Horarios y dónde ver la Jornada 14 del Clausura 2026

Revisa el calendario y canales para seguir la Jornada 14 de la Liga MX y la pelea por entar a la Liguilla, con Chivas como el primer confirmado.
La Liga MX está más cerca de concoer a los clasificados a la Liguilla. La pasda fehca del Clausura 2026, Chivas se convirtió en el primer equipo en conseguir el boleto a la Fiesta Grande con 31 puntos sumados, sin embargo, la lucha en la tabla general sigue apretada entre varios equipos, con Tigres como el octavo lugar previo a la Jornada 14 sumado 117 puntos.
Necaxa, FC Juárez y León son los más cercanos en la tabla a Tigres, por lo que esta jornada será vital para que sigan vivos en la pelea por entrar a Liguilla. Revisa el calendario completo y canales de la Fecha 14 del Clausrua 2026.
Revisa el panorama para la Liguilla.
Puebla vs León
- Fecha: viernes 10 de abril
- Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.
- Lugar: Estadio Cuauhtémoc
- ¿Dónde ver?: FOX One, Azteca 7 en México ; TUDN en USA
FC Juárez vs Tijuana
- Fecha: viernes 10 de abril
- Horario: 9:06 pm CDMX | 11:06 pm E.T
- Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez
- ¿Dónde ver?: FOX One, Azteca 7 en México; FOX Deportes USA
Querétaro vs Necaxa
- Fecha: sábado 11 de abril
- Horario: 5:00 pm CDMX | 7:00 pm E.T.
- Lugar: Estadio Corregidora
- ¿Dónde ver?: FOX One en México; ViX en USA
Tigres vs Chivas
- Fecha: sábado 11 de abril
- Horario: 5:00 pm CDMX | 7:00 pm E.T.
- Lugar: Estadio Universitario
- ¿Dónde ver?: FOX One en México; FOX Deportes, Fubo en USA
Atlas vs Rayados
- Fecha: sábado 11 de abril
- Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.
- Lugar: Estadio Jalisco
- ¿Dónde ver?: TUDN, ViX Premium; TUDN en USA
Pachuca vs Santos
- Fecha: sábado 11 de abril
- Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.
- Lugar: Estadio Hidalgo
- ¿Dónde ver?: FOX One en México; ViX en USA
América vs Cruz Azul
- Fecha: sábado 11 de abril
- Horario: 9:00 pm CDMX | 11:00 pm E.T.
- Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes
- ¿Dónde ver?: TUDN, ViX Premium en México; TUDN, Paramount+, CBS Sports en USA
Pumas vs Mazatlán
- Fecha: domingo 12 de abril
- Horario: 12:00 pm CDMX | 2:00 pm E.T.
- Lugar: Estadio Olímpico Universitario
- ¿Dónde ver?: TUDN, ViX Premium, TUDN en USA
Toluca vs Atlético de San Luis
- Fecha: domingo 12 de abril
- Horario: 7:00 pm CDMX | 9:00 pm E.T.
- Lugar: Estadio Nemesio Diez
- ¿Dónde ver?: TUND, ViX Premiun en México; TUDN en USA
