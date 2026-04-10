Video: Llama Sheinbaum a ejidatarios de San José Chiapa a no caer en especulación inmobiliaria

Erika Méndez
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a ejidatarios de San José Chiapa a no caer en especulación inmobiliaria.
Por la construcción del Parque de Economía Circular en el municipio.
Destacó que, si deciden vender tierras, deben revisar que el municipio haya hecho el cambio de uso de suelo.
Explicó que, si la zona es agrícola, no se puede vender a alguien que busque hacer un desarrollo inmobiliario.
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