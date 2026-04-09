Huixquilucan recibirá 450 autos clásicos en el Gran Concurso Internacional de Elegancia

EL VALLE

Huixquilucan, Méx.- El municipio de Huixquilucan está listo para recibir el gran Concurso Internacional de la Elegancia en su edición XXXVIII. El evento de renombre internacional es considerado como el suceso automovilístico más importante del país, pues en él se exhibirán más de 450 carros clásicos, deportivos y de colección, así como nuevos diseños y tecnologías que concentran gran parte de la historia de esta industria, para que los asistentes disfruten en un ambiente familiar que trasciende el ámbito automotriz, informó la alcaldesa Romina Contreras Carrasco.

Este evento tendrá lugar los días sábado 18 y domingo 19 de abril, a partir de las 10:00 horas, en el predio Las Caballerizas, ubicado en la comunidad de San Francisco Dos Ríos.

La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, destacó que, como cada año, Huixquilucan se convertirá en el punto de encuentro para coleccionistas, entusiastas y amantes de la industria automotriz, ya que el Gran Concurso Internacional de Elegancia es el evento más importante del país en este rubro, el cual trasciende del automovilismo para convertirse en una experiencia social y cultural de gran nivel.

Mencionó que, en esta edición traerán grandes novedades como un concierto de motores, que se sumará a las diversas actividades, como un desfile de moda, homenajes y un pabellón americano, así como la Convención Anual de la Jaguar Clubs of North America, que congrega a más de 50 clubes de esta marca de México, Estados Unidos y Canadá.

Contreras Carrasco reiteró todo el apoyo del Gobierno de Huixquilucan, para llevar a cabo este magno evento, que no es solo una exhibición, sino una celebración de la evolución del diseño y la tecnología automotriz.

“Es un gusto recibirlos nuevamente con los brazos abiertos en Huixquilucan, durante los dos días de este evento, el público apreciará un auténtico mosaico de muchos colores, diferentes diseños y de novedosas tecnologías, integrado por más de 450 vehículos históricos, presentados en condiciones excepcionales de conservación y originalidad. Los visitantes tendrán la oportunidad de admirar una selección exquisita de automóviles que se destacan por su diseño, modelo y conservación”, indicó.

Al presentar e invitar al público en general a este evento, el promotor del XXXVIII Gran Concurso Internacional de Elegancia, Francisco Name Sierra, agradeció al Gobierno Huixquilucan y a la alcaldesa Romina Contreras, por todas las facilidades para llevar a cabo esta celebración anual del automovilismo, que incluye diversas actividades y ofrece una oportunidad para que las familias se reúnan y en un fin de semana, apreciar el museo más interesante del país que solo está en exhibición dos días al año.

“Este año, le daremos la bienvenida a todos los representantes de los clubes Jaguar de Norteamérica, tendremos un pabellón dedicado al automóvil americano con, por lo menos, 60 piezas históricas perfectamente seleccionadas, para mostrar desde los primeros automóviles, hasta los últimos súper autos, con diseños exquisitos con potencias extremas y sonidos peculiares”, expresó.

Mientras que, el director de este evento, Eduardo Peralta, señaló que se trata de una reunión de todos los clubes congregados en la Comisión Nacional Vintage, donde cada uno presenta sus autos más destacados para mostrarlos y concursar en el mejor evento de México, que está al nivel de los más relevantes de calidad mundial.

Luego de dos días de exhibición, el momento culminante de este encuentro es la premiación al mejor automóvil europeo y americano y, entre ambos, el jurado internacional definirá al “The Best of Show”, que será el ganador absoluto del XXXVIII Gran Concurso Internacional de Elegancia 2026 y destacará por ser el más elegante, único y especial.