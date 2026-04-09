Delfina Gómez Álvarez refuerza gabinete con nuevos funcionarios en áreas clave

EL VALLE

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, tomó protesta a Celina Castañeda de la Lanza como nueva titular de la Secretaría de Salud, en un acto realizado esta tarde en Palacio de Gobierno. En la ceremonia, la mandataria también nombró a varios funcionarios que se integran a distintas áreas de su administración, consolidando un equipo enfocado en el bienestar de la población mexiquense.

“Esta tarde, en Palacio de Gobierno, tomé protesta a Celina Castañeda de la Lanza como nueva titular de la Secretaría de Salud del Estado de México. También tomé protesta de funcionarias y funcionarios que se integran a esta administración:

-Rita Yáñez, Subsecretaria de Educación Básica.

-Margarita Serrano, Subsecretaria de Educación Superior y Normal.

-Guillermo Calderón, Director General de Educación Superior.

-Margarita Camacho, Directora del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México.

-Catalina Juárez, Directora General del INVEAMEX.

-Luis Bravo Navarro, Titular de la Agencia Digital del Estado de México.

-Luciana Vargas, Directora General de Igualdad Sustantiva.

-Javier Domínguez, Director General de Legislación y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

-Rodolfo González, Director General de Justicia Cotidiana y Protección al Colono.

-Avelino Blanco, Titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.

En equipo, seguiremos trabajando, con El Poder de Servir, por la transformación de nuestro EdoMex y el bienestar del Pueblo.”, compartió.

Celina Castañeda de la Lanza es Maestra en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud y cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública dentro del sector. En el Estado de México se ha desempeñado como Directora General en la Coordinación de Voluntades Anticipadas de la Secretaría de Salud.

Por su parte, Guillermo Calderón Vega, nuevo Director General de Educación Superior, fungió como Subsecretario de Gobierno del Estado de México y Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría de Justicia estatal, aportando experiencia en administración pública y derechos humanos.

Margarita Camacho Gómez, quien asumió la Dirección General de Conalep Estado de México, ha ocupado cargos de relevancia como Delegada y Subdirectora Académica del mismo instituto.

En el ámbito educativo, Margarita Rocío Serrano Barrios fue designada como Subsecretaria de Educación Superior y Normal. Su trayectoria incluye la Dirección General de Conalep Estado de México y la coordinación de educación media superior federal en Hidalgo. Rita Yáñez Garnica, Subsecretaria de Educación Básica, aporta amplia experiencia en la gestión de planteles y en investigación educativa.

En el área legal y de comunicación institucional, Javier de Jesús Domínguez González liderará la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. Ha trabajado previamente en el Senado de la República y en la administración estatal en asuntos de Derechos Humanos.

Rodolfo Isaí González López, Director General de Justicia Cotidiana y Protección al Colono, centrará su trabajo en la asesoría jurídica estratégica y la gestión gubernamental. Mientras que Avelino Blanco Guido, al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas, ha sido Director Jurídico y de Igualdad de Género en la COBUPEM.

Catalina Yasmín Juárez Medrán, Directora General de INVEAMEX, ha ocupado cargos públicos como síndica municipal en Malinalco y Subdirectora de Vinculación en el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático.

En materia de igualdad y participación ciudadana, Lucina Vargas Jaramillo, como Directora General de Igualdad Sustantiva, dirige la Asociación Civil “Generación Humanista”. Por su parte, Luis Fernando Bravo Navarro se integró como Director General de la Agencia Digital del Estado de México, fortaleciendo la transformación digital de la administración pública.

Con estos nombramientos, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez consolida un equipo multidisciplinario enfocado en educación, salud, justicia y equidad, buscando atender de manera integral las necesidades del Estado de México y avanzar en su proyecto de gobierno.