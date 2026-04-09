Tonantzin Fernández impulsa resultados en seguridad: baja 9.9% la incidencia delictiva

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Operativos, prevención y cercanía con la ciudadanía fortalecen la tranquilidad en el municipio

8 de abril, 2026- San Pedro Cholula, Pue. – Como resultado de las estrategias implementadas por el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, durante marzo de 2026 se registró una disminución del 9.9% en la incidencia delictiva, en comparación con el mismo periodo del año 2025.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, los delitos que presentaron una reducción significativa fueron:

Robo de vehículo: 33.33%

Robo de autopartes: 66.66%

Robo a transeúnte en vía pública: 23.07%

Robo en transporte público: 60%

Narcomenudeo: 33.33%

Robo total: 38.46%

Durante este periodo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula) reforzó las acciones en materia de seguridad, obteniendo los siguientes resultados:

SEGURIDAD

63 personas puestas a disposición del Juez Calificador por faltas administrativas.

5 personas detenidas y puestas a disposición de autoridades ministeriales por su probable participación en delitos como robo a comercio, abuso sexual, violencia familiar y delitos contra la salud.

Recuperación de 5 vehículos.

Atención a más de 1,080 llamadas de emergencia.

Implementación de 124 operativos (Centinela, Junta Auxiliar Segura y en coordinación con SEMAR), así como 6 operativos adicionales con corporaciones de la zona metropolitana.

PREVENCIÓN Y PROXIMIDAD SOCIAL

80 atenciones a víctimas y 11 acompañamientos a diversas dependencias.

Realización de 17 pláticas y 4 talleres, beneficiando a más de 1,880 estudiantes en temas de prevención de adicciones, delitos cibernéticos, salud sexual y violencia escolar.

5 reuniones vecinales y la conformación de un comité vecinal.

20 mujeres beneficiadas con el curso básico de manejo impartido por la Dirección de Vialidad Municipal.

15 sesiones del programa “Juguemos a circular”, beneficiando a más de 3,350 estudiantes en temas de autocuidado y movilidad segura.

El Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de mantener una estrategia integral de seguridad, trabajando de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno, en alineación con la política de seguridad impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, para continuar fortaleciendo la paz social y construyendo entornos más seguros, cercanos y en beneficio de las familias cholultecas.