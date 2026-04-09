7 adaptaciones cinematográficas que se han defendido en los últimos meses

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A pesar de no ser un boom como El señor de los anillos o Harry Potter; adaptaciones de títulos como The housemaid, Frankenstein y Proyecto fin del mundo, lograron coronarse en los últimos meses con sus taquillas.

The Housemaid ha sido una de las adaptaciones más redituables de los últimos meses con una ganancia mundial en taquilla de 396, 774,151 millones de dólares, según un estudio de Spoiler.

No te olvidaré es prueba de que el éxito como best seller no es garantía de que el impacto sea el mismo en las salas, y se fue con una taquilla mundial de apenas $54,610,135 millones de dólares.

A lo largo de la historia del cine han existido grandes adaptaciones cinematográficas como Harry Potter o El señor de los anillos, que sabiendo trasladar acertadamente sus mundos y personajes de las páginas al cine, no sólo lograron conquistar a las audiencias sino crecer todavía más el fenómeno del libro del que vienen, pero hubo un tiempo en el que atreverse a llevar un best seller a la pantalla grande era prácticamente una sentencia de muerte.

Hoy por hoy, a pesar de que las adaptaciones siguen siendo una apuesta peligrosa, de acuerdo a un análisis de la plataforma de entretenimiento Spoiler, es cada vez es más común ver novelas literarias llegar a los cines, y ya sea por el morbo de ver si sus directores pasan o no la prueba, o por la elección del cast, el público sigue interesado en ver el resultado de este experimento.

Prueba de ello, es la cantidad de adaptaciones que hemos tenido en estos últimos meses, mismas que Spoiler.mx enlista para ofrecer una visión más amplia de este fenómeno y sus ganancias.

The Housemaid

La adaptación del exitoso thriller psicológico, lanzado en 2022 por la escritora estadounidense Freida McFadden, resultó ser un éxito en toda la extensión de la palabra.

Se estima que la historia impresa ha vendido entre 4 y 5 millones de copias en todo el mundo, mientras que la película estrenada en 2025, dirigida por Paul Feig y protagonizada por Sydney Sweeney, Amanda Seyfried y Brandon Sklenar sumó una taquilla mundial por 396, 774,151 millones de dólares.

Cumbres Borrascosas

A pesar de que las críticas por el trabajo de Margot Robbie y Jacob Elordi en esta trama no fueron sorprendentes, ninguno fue elogiado por este trabajo, y que algunos fans consideraron que la adaptación no fue lo que esperaban. El simple hecho de ver a estas estrellas vivir un romance apasionado en pantalla fue suficiente para llenar las salas de cine.

De acuerdo a Spoiler, la adaptación de la novela clásica de la escritora británica Emily Brontë publicada en 1847, dirigida por Emerald Fennell, logró una taquilla mundial de $234, 484, 148 millones de dólares.

Una batalla tras otra

Un éxito tras otro, inspirada en la novela Vineland del escritor estadounidense Thomas Pynchon publicada en 1990. Esta adaptación dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Benicio del Toro y Sean Penn, no sólo fue ganadora al Oscar a Mejor Película este 2026, sino que obtuvo una taquilla mundial de $210,839,701 millones de dólares.

Proyecto fin del mundo

Lanzada en 2021 por el escritor estadounidense Andy Weir, titulada, Proyecto Hail Mary, es otra de las adaptaciones más exitosas del 2026. Spoiler.mx estima que la historia original ha sido leída y escuchada por más de 10 millones de personas a nivel mundial, mientras que la adaptación en cines de Proyecto Fin del Mundo, título en Latinoamérica, dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, protagonizada por Ryan Gosling y Sandra Hüller, también se ha convertido en un éxito rotundo con una taquilla mundial de $147, 866, 708 millones de dólares.

Frankenstein

La aclamada novela de la escritora y dramaturga británica Mary Shelley publicada por primera vez en 1818, tuvo una nueva adaptación a finales del año pasado. Una de las más esperadas desde su anuncio pues estuvo a cargo del director mexicano Guillermo del Toro, quien cumplió su sueño de ofrecer su propia versión de este clásico protagonizada por Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac y Christoph Waltz. Su experimento no sólo encantó a sus fans y a la crítica sino que obtuvo una taquilla mundial de 144, 496 millones de dólares.

Hamnet, dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por la ganadora del Óscar Jessie Buckley, Paul Mescal y Jacobi Jupe, también se estrenó en cines con una taquilla mundial de $102,224,900 millones de dólares.

Para los analista de Spoiler, este año se esperan también otras adaptaciones que pintan para ser un éxito en taquilla como la tercera parte de Dune, la película dirigida por Denis Villeneuve, inspirada en la exitosa novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert en 1965; una nueva serie a cargo de Fernanda Urrejola, Francisca Alegría y Andres Wood, inspirada en La Casa de los Espíritus, la exitosa novela de Isabel Allende, quien también está involucrada en el proyecto, y la versión del aclamado director Christopher Nolan de La odisea, con Anne Hathaway, Tom Holland y Robert Pattinson en el elenco.