Aleks Syntek comenzó su gira 2026 por Estados Unidos con rotundo éxito

Se consagra como uno de los grandes exponentes del pop a nivel internacional.

Lanza un comunicado en el que confirma su labor y su objetivo con la música y con su público, a quien agradece todos los años de su trayectoria que han estado con él.

Por Mino D’Blanc

Aleks Syntek hizo su esperado regreso a los escenarios en Estados Unidos, tras unos años sin realizar conciertos en dicho país vecino, con lo que reafirmó su vigencia y lealtad de su público desde el arranque de esta gira que ha sido definida como espectacular.

Fue el pasado viernes 3 de abril cuando el recinto Tulum en la ciudad de Nueva York registró un 97% de su aforo en lo que fue la primera fecha en la que el afamado y talentosísimo productor, compositor, director musical, arreglista y cantante mexicano comenzó su tour por la Unión Americana. Dicho recinto vibró con la energía de los más grandes éxitos de Aleks Syntek, que fueron correspondidos con el cariño que sus seguidores neoyorkinos le entregaron en una noche de nostalgia y ritmos contemporáneos.

El sábado 4 el “Distro Music Hall” en Chicago, Illinois registró “Sold Out” antes del evento, noticia que fue dada en un cartel colgado afuera del recinto. En dicho concierto, la estrella mexicana del pop y de tantos ritmos ofreció un recorrido impecable por su trayectoria, demostrando que su conexión con la audiencia del país del norte permanece intacta y más fuerte que nunca.

Aleks Syntek comentó: “regresar después de cinco años y recibir este cariño me llena de energía. Ver el Distro Music Hall lleno total en Chicago es la mejor señal de que la música no tiene fronteras, ni tiempo”.

Los próximos conciertos de Aleks Syntek en su gira en los Estados Unidos serán en este mes de abril el viernes 10 en La Boom en Los Ángeles, el sábado 11 en Xalos en Anaheim, el domingo 12 en Balboa Theater en San Diego, el jueves 16 en The Maya en Redwood City y el viernes 17 en Rainbow Ballroom en Fresno, todos ellos en el estado de California. El sábado 18 estará en Eleven en Salt Lake City en Utah, el domingo 19 en The Stampede en Denver, Colorado, el jueves 23 en Club Sur en Seattle, Washington, el viernes 24 en Stage 722 en Portland, Oregón, el sábado 25 en The Grand Venue en Houston, Texas y el domingo 26 en Gilley’s en Dallas, Texas.

Fue este martes 7 de abril cuando el artista lanzó un comunicado que dice:

“A todos mis fans, mi público, toda la gente que siempre me han apoyado:

A lo largo de más de tres décadas, la música ha sido el eje de mi vida. No solo como una profesión, sino como una forma de conectar, de expresar y de acompañar a quienes han encontrado en mis canciones un reflejo de sus propias historias.

En este momento, mi energía y dedicación están centradas en mi gira, en mi música y en mi público que me ha acompañado de manera incondicional durante todos estos años. Cada escenario, cada canción y cada encuentro con ustedes, tiene un valor profundo que sigo atesorando.

He tenido la fortuna de crecer junto a varias generaciones, de evolucionar y de mantener viva una relación basada en la cercanía, el respeto y la pasión compartida por la música. Ese vínculo es lo que me impulsa a seguir creando, a seguir subiendo al escenario y a dar lo mejor de mí en cada presentación.

Quiero dejar claro que mi compromiso con la música sigue intacto. Continuará en la escena, haciendo lo que más disfruto, que es componer, interpretar y compartir con ustedes cada etapa de este camino. ¡Hay Syntek para mucho tiempo!

Gracias por estar, por escuchar y por seguir siendo parte de esta historia.

Con cariño y todo mi respeto:

Aleks Syntek”.

Cabe hacer mención que con su carisma que le caracteriza, Aleks Syntek se consolida una vez más y con todos los honores en este año 2026 como una de las figuras imprescindibles del pop no solamente en español, sino a nivel internacional.