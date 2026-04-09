“Pongo” es el nuevo sencillo de RVSSIAN: Cuenta con la colaboración de Rauw Alejandro y Wizkid

Por Mino D’Blanc

“Pongo” es el nuevo sencillo de RVSSIAN en el que cuenta con la colaboración de Rauw Alejandro y de Wizkid, que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

Tras definir el sonido de las listas de éxitos globales durante más de una década, el visionario artista y productor multiplatino lanza esta canción que es un testimonio de su trayectoria como arquitecto clave de los ritmos modernos a través de diversos géneros.

“Pongo” refleja el ritmo contagioso de sus éxitos anteriores, mezclando el dancehall, el reggaetón y el afrobeats en una fusión precisa y global diseñada para este verano. El tema es precursor de una nueva era que rinde tributo a los orígenes de estos géneros, por lo que promete ser un gran éxito y más con la participación de la estrella global Rauw Alejandro y del ícono de los afrobeats Wizkid.

Tras el fenómeno del hit “Santa”, que también cuenta con la participación de Rauw Alejandro, y que dominó el Billboard Global 200 y consolidó aún más su estatus como uno de los mayores referentes de la música, esta próxima etapa es una reflexión sobre el papel actual de RVSSIAN en el panorama musical, quien se describe a sí mismo como un conector cultural, impulsado por la necesidad constante de marcar diferencia y fusión en un clima que considera que se ha vuelto monótono.

Sobre su proceso, el artista discierne: “soy un curador que disfruta reuniendo a diferentes artistas y unificando muchos géneros”.

RVSSIAN cuenta con miles de millones de reproducciones en plataformas de streaming y una colección de certificaciones de discos multiplatino, causando por su influencia un profundo impacto en las listas.

Desde el influyente himno del trap “Krippy Kush” con Bad Bunny y Farruko, y colaboraciones como “Writing on the Wall” con French Montana, Post Malone y Cardi B, hasta su trabajo con Future en el álbum “Trap Cake Vol. 2”, de Rauw Alejandro, RVSSIAN ha demostrado constantemente su habilidad para crear éxitos y cerrar la brecha entre países, culturas y géneros musicales.

Como fundador de los influyentes sellos “Rich Immigrants” y “Head Concussion Records”, RVISSIAN continúa definiendo la intersección entre el dancehall caribeño y el mainstream latino.