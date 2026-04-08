Adulto mayor murió atropellado por camioneta en Teziutlán

Desde Puebla

Un adulto mayor de 84 años, identificado como Ángel, perdió la vida atropellado por camioneta que se dio a la fuga en Teziutlán.

La noche de este miércoles sobre la carretera a Nautla, a la altura del barrio de Chignaulingo.

Paramédicos de Protección Civil hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero desafortunadamente murio debido a las lesiones que presentó.