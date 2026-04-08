Detienen y liberan a Roxana Luna tras conflicto en Tlaltenango

Desde Puebla

La excandidata Roxana Luna vuelve a colocarse en el centro de la polémica tras un nuevo enfrentamiento con autoridades, esta vez en el municipio de Tlaltenango, donde fue captada en video confrontando a elementos de seguridad.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se observa a Luna arremetiendo contra policías y personal municipal, en medio de un operativo donde las autoridades le solicitan identificarse. Como detalle relevante, en el lugar también se aprecian lonas de su pasada campaña electoral de 2024 tiradas en el suelo.

De acuerdo con versiones de los hechos, la situación generó tensión e inconformidad, sumando un nuevo episodio a una serie de señalamientos en su contra por presuntamente incitar conflictos y desestabilización.

Cabe recordar que, durante el proceso electoral anterior, ciudadanos denunciaron públicamente que ella y su familia habrían despojado de predios a personas de escasos recursos, situación que contrasta con su discurso actual, en el que asegura defender a este sector.

Asimismo, en los videos difundidos, la propia Roxana Luna señala presunto tráfico de influencias, al afirmar que, tras detenida fue liberada gracias a la intervención de la policía estatal y un supuesto acercamiento con autoridades de Gobernación, que ella misma ha criticado en distintas ocasiones.

Este nuevo incidente ha reavivado el debate sobre su actuación pública y el historial de controversias que la han acompañado.