Atlético de Madrid vuelve a vencer al Barcelona en el Camp Nou tras 20 años

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Diego Simeone consiguió su primera victoria en el Camp Nou casi 15 años después de llegar a los Colchoneros.

Casi 15 años después, Diego ‘Cholo’ Simeone logró su primera victoria en el Camp Nou dirigiendo al Atlético de Madrid tras el triunfo por 0-2 sobre el Barcelona en la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

Los Colchoneros, que tuvieron un recibimiento hostil en el Camp Nou, donde su autobús fue apedreado por los fans blaugranas, se llevaron una importante ventaja para el juego de vuelta en busca de volver a unas Semifinales de la Champions League.

Barcelona había sido mejor que el Atlético de Madrid en los primeros minutos, incluso Marcus Rashford abrió el marcador, pero fue anulado por fuera de juego de Lamine Yamal que lo había asistido.

El partido se abrió luego de la expulsión de Pau Cubarsí al minuto 44 después de frenar a Giuliano Simeone que se escapaba solo frente al marco. El defensa del Barcelona fue amonestado, pero el árbitro fue llamado al VAR y, tras revisar la acción, cambió de decisión y expulsó a Cubarsí.

Gol histórico de Julián Alvarez en Champions League

Julián Alvarez levantó la mano para cobrar el tiro libre y lo hizo anotando un golazo colgando el balón al ángulo para silenciar al Camp Nou antes de terminar el primer tiempo.

Gol histórico para la Araña porque llegó a nueve goles en la temporada 2025-26 de la Champions League y se convirtió en el jugador del Atlético de Madrid con más goles en una sola edición. El argentino superó a Diego Costa, que marcó ocho en 2013-14, y a Antoine Griezmann, que anotó siete en 2015-16.

Alexander Sorloth aumentó la ventaja colchonera al minuto 70 tras conectar un centro de Matteo Ruggeri por la banda izquierda. El delantero noruego llegó a seis goles en 12 partidos de Champions Legue.

Primera victoria de Diego Simeone en el Camp Nou

El ‘Cholo’ Simeone nunca había ganado en el Camp Nou desde que tomó las riendas del Atlético de Madrid en diciembre del 2011.

Simeone sí había vencido al Barcelona de visitante, pero fue en el Estadio Olímpico Montjuic, cuando el cuadro culé tuvo que dejar el Camp Nou por sus remodelaciones.

Atlético de Madrid volvió a ganar al Barcelona en su estadio después de 20 años, su último triunfo en el Camp Nou fue el 5 de febrero del 2006 con marcador de 1-3.

El saldo de los Colchoneros contra el Barça en el Camp Nou era de 14 derrotas en 14 partidos con 47 goles en contra y solo nueve a favor.