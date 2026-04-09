Enfrentamiento entre agentes federales y presuntos delincuentes dejó un fallecido en Zacatlán 

Desde Puebla

La noche de este miércoles se registró un enfrentamiento entre elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y civiles armados sobre la carretera federal Tlaxco–Tejocotal, a la altura de la comunidad de Atexca.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores —quienes iban en camionetas RAM y Honda CR-V— abrieron fuego contra los agentes, para evitar ser detenidos, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Como resultado, uno de los presuntos delincuentes fue abatido en el lugar.

Además, autoridades aseguraron arma de fuego larga y un inhibidor de señal. En la zona también quedó unidad oficial con impactos.

Tras los hechos, corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo para localizar a los demás involucrados que lograron darse a la fuga.